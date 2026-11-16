Στην πρεμιέρα της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή, και της Νατάσας Θεοδωρίδου στο NOX βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη με την εμφάνισή της.
Η νεαρή κόρη της τραγουδίστριας επέλεξε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό look, με πρωταγωνιστή ένα μαύρο μίνι φόρεμα από δερματίνη, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και είχε λεπτές τιράντες και εφαρμοστή γραμμή.
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Η Μελίνα ολοκλήρωσε το outfit της με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, επιλέγοντας να κινηθεί σε total black αποχρώσεις.
Τα μακριά, ίσια μαλλιά της έπεφταν ελεύθερα στους ώμους της, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε κομψούς τόνους, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
Η 22χρονη έχει αναπτύξει τη δική της προσωπική αισθητική στη μόδα και συχνά επιλέγει εμφανίσεις που συνδυάζουν τη θηλυκότητα με πιο τολμηρές λεπτομέρειες.
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Αυτή τη φορά, το δερμάτινο εφέ του φορέματος έδωσε μια πιο δυναμική διάσταση στο βραδινό της σύνολο.
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