Μελίνα Νικολαΐδη: Η τολμηρή βραδινή εμφάνιση με μίνι μαύρο φόρεμα

Η total black εμφάνιση που ξεχώρισε στο NOX

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μελίνα Νικολαΐδη παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή, στο NOX.
  • Φόρεσε ένα εντυπωσιακό μαύρο μίνι φόρεμα από δερματίνη με λεπτές τιράντες.
  • Συνδύασε το φόρεμα με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και υιοθέτησε total black look.
  • Τα μακριά μαλλιά της έπεφταν ελεύθερα στους ώμους και το μακιγιάζ της ήταν κομψό.
  • Η 22χρονη έχει αναπτύξει προσωπική αισθητική που συνδυάζει θηλυκότητα και τολμηρές λεπτομέρειες.

Στην πρεμιέρα της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή, και της Νατάσας Θεοδωρίδου στο NOX βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη με την εμφάνισή της.

Μελίνα Νικολαΐδη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή

Η νεαρή κόρη της τραγουδίστριας επέλεξε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό look, με πρωταγωνιστή ένα μαύρο μίνι φόρεμα από δερματίνη, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και είχε λεπτές τιράντες και εφαρμοστή γραμμή.

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Η Μελίνα ολοκλήρωσε το outfit της με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, επιλέγοντας να κινηθεί σε total black αποχρώσεις.

Τα μακριά, ίσια μαλλιά της έπεφταν ελεύθερα στους ώμους της, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε κομψούς τόνους, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Μελίνα Νικολαΐδη: Η τολμηρή βραδινή εμφάνιση με μίνι μαύρο φόρεμα

Η 22χρονη έχει αναπτύξει τη δική της προσωπική αισθητική στη μόδα και συχνά επιλέγει εμφανίσεις που συνδυάζουν τη θηλυκότητα με πιο τολμηρές λεπτομέρειες.

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Αυτή τη φορά, το δερμάτινο εφέ του φορέματος έδωσε μια πιο δυναμική διάσταση στο βραδινό της σύνολο.

Μελίνα Νικολαΐδη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή

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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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