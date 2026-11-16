Μια ιδιαίτερα ευχάριστη στιγμή έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας, όπου τελέστηκε η βάπτιση του μικρού Λεωνίδα.
Μάρα Ζαχαρέα - Θόδωρος Ρουσόπουλος: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» και τράβηξαν τα βλέμματα ξεχώρισε η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο.
Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και διευθύντρια ειδήσεων του σταθμού επέλεξε μια κομψή και σοφιστικέ εμφάνιση που ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση.
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Συγκεκριμένα, φορούσε ένα εντυπωσιακό σακάκι στην απόχρωση του σάπιου μήλου, συνδυασμένο αρμονικά με σκούρο παντελόνι σε γραμμή καμπάνα και και διακρατικά αξεσουάρ, αποπνέοντας φινέτσα και στιλ.
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Το μυστήριο πλαισιώθηκε από μια εντυπωσιακή διακόσμηση σε γήινους και πράσινους τόνους, με μπαλόνια, αρκουδάκια και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, ενώ ακολούθησε ζεστή φιλοξενία για τους συγγενείς και φίλους που τίμησαν με την παρουσία τους το ζευγάρι.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.