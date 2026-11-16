Μάρα Ζαχαρέα: Κομψή εμφάνιση σε βάπτιση, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο

Το σικάτο και σοφιστικέ look της μαγνήτισε τα βλέμματα

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Μάρα Ζαχαρέα: Στιγμές από την απόδραση με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο στη Βενετία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η βάπτιση του μικρού Λεωνίδα πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας.
  • Η Μάρα Ζαχαρέα και ο σύζυγός της, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ήταν παρόντες στην εκδήλωση.
  • Η Ζαχαρέα φόρεσε κομψό σακάκι σάπιου μήλου και σκούρο παντελόνι καμπάνα.
  • Η διακόσμηση της βάπτισης περιλάμβανε γήινους και πράσινους τόνους με μπαλόνια και αρκουδάκια.
  • Ακολούθησε ζεστή φιλοξενία για τους καλεσμένους.

Μια ιδιαίτερα ευχάριστη στιγμή έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας, όπου τελέστηκε η βάπτιση του μικρού Λεωνίδα.

Μάρα Ζαχαρέα - Θόδωρος Ρουσόπουλος: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» και τράβηξαν τα βλέμματα ξεχώρισε η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και διευθύντρια ειδήσεων του σταθμού επέλεξε μια κομψή και σοφιστικέ εμφάνιση που ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση.

Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z

Συγκεκριμένα, φορούσε ένα εντυπωσιακό σακάκι στην απόχρωση του σάπιου μήλου, συνδυασμένο αρμονικά με σκούρο παντελόνι σε γραμμή καμπάνα και και διακρατικά αξεσουάρ, αποπνέοντας φινέτσα και στιλ.

Ζαχαρέα: «Δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν τα παιδιά. Δεν άντεχα»

 

Κομψή και λαμπερή στη βάπτιση του μικρού Λεωνίδα

Το μυστήριο πλαισιώθηκε από μια εντυπωσιακή διακόσμηση σε γήινους και πράσινους τόνους, με μπαλόνια, αρκουδάκια και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, ενώ ακολούθησε ζεστή φιλοξενία για τους συγγενείς και φίλους που τίμησαν με την παρουσία τους το ζευγάρι.

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ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
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