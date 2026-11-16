Στη σύλληψη νεαρού, γιου πασίγνωστού συνθέτη, προχώρησαν αστυνομικοί στη Νέα Ερυθραία, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 12 εκατοστών.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σταμάτησαν τον ανήλικο στο πλαίσιο ελέγχων στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω του το αναδιπλούμενο μαχαίρι και αμέσως προσήγαγαν τον νεαρό στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη σύλληψή του.

Ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο με προφορική εντολή και δεν πήγε στο αυτόφωρο.