Μπήλιου: «Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη οι πιο απαιτητικές μέρες της εβδομάδας»

Εβδομαδιαίες προβλέψεις και οι πλανητικές όψεις που σχηματίζονται

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Εβδομαδιαίες προβλέψεις από την Άση Μπήλιου στο σημερινό Stars System - Οι πλανητικές όψεις και ποιες μέρες θα είναι πιο απαιτητικές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί ότι η Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είναι οι πιο απαιτητικές μέρες της εβδομάδας.
  • Η Σύνοδος του Άρη με τον Δία ενθαρρύνει την επίτευξη στόχων, αλλά προειδοποιεί για τις υπερβολές και την εξίσωση της προσωπικής αξίας με την επιτυχία.
  • Πρέπει να προσέξουμε τα έξοδα και να μην υποσχεθούμε περισσότερα από όσα μπορούμε να προσφέρουμε.
  • Η εβδομάδα φέρνει ένταση και ανταγωνισμό, με πλανητικές όψεις που μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες.
  • Ο Ήλιος θα περάσει στον Τοξότη στις 22 Νοεμβρίου, φέρνοντας θετικότερες προδιαγραφές για το Σαββατοκύριακο.

 

Με τις εβδομαδιαίες προβλέψεις της Άσης Μπήλιου ξεκίνησε το σημερινό Stars System. Η αστρολόγος μίλησε αναλυτικά για τις πλανητικές όψεις που σχηματίζονται την τρέχουσα εβδομάδα, επισήμανε τις μέρες που θα είναι πιο απαιτητικές και ανέφερε ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο. 

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Λοιπόν θα δούμε σήμερα πώς θα είναι η εβδομάδα μας αστρολογικά. Ποιοι μπορεί να έχουν επιτυχίες αυτήν την εβδομάδα και ποιοι πρέπει να
προσέξουν την παγίδα της φιλοδοξίας, γιατί ωραίες οι φιλοδοξίες, ωραίος ο ενθουσιασμός, ωραία η τόλμη και να πάρουμε ρίσκο, αλλά αν δεν τα έχουμε λίγο υπολογίσει τα πράγματα, μπορούμε εύκολα να κάψουμε τα φτερά μας όπως στη μυθολογία», ανέφερε. 

Άση Μπήλιου: Σήμερα η Σύνοδος του Άρη με τον Δία - Επίτευξη στόχων και αναγνώριση

«Η εβδομάδα ξεκινά με αυτήν τη Σύνοδο του Άρη με τον Δία. Σήμερα είναι αυτή η όψη. Είναι ένας πολύ δυνατός συνδυασμός. Μας ενθαρρύνει να κυνηγήσουμε τους στόχους μας. Ο Άρης δείχνει πάντα την ορμή, τη θέληση, τον ενθουσιασμό. Ο Δίας από την άλλη πλευρά, δείχνει την αισιοδοξία, την αυτοπεποίθηση. Μερικές φορές δείχνει και τις ευκαιρίες και την τύχη. Στο ζώδιο του Λέοντα που βρίσκονται, οι δύο πλανήτες μάχονται όχι μόνο για να επιτύχουν τον στόχο, αλλά και για να αναγνωριστούν, να αναγνωριστεί η προσπάθεια. Μάχονται για την προσωπική υπερηφάνεια και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο», επισήμανε η Άση Μπήλιου.

Η αστρολόγος επισήμανε ότι λόγω της όψης αυτής, θα πρέπει να προσέξουμε «να μην εξισώσουμε την προσωπική μας αξία με την επιτυχία ενός στόχου. Γιατί αυτό ξέρετε πάντα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, αν δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι ή αν υπάρχουν περίεργες συνθήκες και κάτι δεν πάει καλά με τον στόχο, να χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας και την αυτοεκτίμησή μας. Ο Δίας πάντα, ξέρετε, είναι ο πλανήτης της υπερβολής, είναι της τύχης, είναι των ευκαιριών, αλλά έχει να κάνει και με τις υπερβολές. Να μη δώσουμε δηλαδή υπερβολικές υποσχέσεις στους άλλους ή υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα».

Η Άση Μπήλιου σημείωσε πως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και τα έξοδα. Το διάστημα είναι καλό για νέα ξεκινήματα, τώρα που ο Ερμής και η Αφροδίτη έχουν γυρίσει σε ορθή πορεία, «αλλά να μην ξεφύγουμε στην πορεία και πούμε τελικά πίστευα ότι θα μου στοιχίσει 10, μου στοιχίζει 100. Το παρατάω».

Άση Μπήλιου: Tα τετράγωνα Ήλιου- Δία & Ήλιου- Άρη 

Υπάρχουν όμως και πλανητικές όψεις που είναι κόντρα. «Δεν είναι δηλαδή στρωμένος 100% ο δρόμος με ροδοπέταλα, γιατί έχουμε το τετράγωνο του Ήλιου με τον Δία και το τετράγωνο του Ήλιου με τον Άρη», είπε η Άση Μπήλιου. 

«Αυτές οι όψεις  θα γίνουν τις επόμενες ημέρες και μπορεί να δείξουν ότι ας πούμε κυνηγάμε μια επαγγελματική ευκαιρία και ανακαλύπτουμε ότι οι ευθύνες είναι πολλαπλάσιες από αυτές που αντέχουμε ή οι οικονομικές παράμετροι είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτό που εμείς είχαμε στο μυαλό μας αρχικά», σημείωσε. 

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, θα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, πιο έντονος ανταγωνισμός και αγώνες για δύναμη εξουσία και πολλές αντιδράσεις

«Η αυριανή μέρα είναι μια από αυτές που φέρνει αυτό το αντιδραστικό κλίμα, καθώς η Σελήνη είναι στον Υδροχόο και κάνει όψεις με τον Άρη, τον Ήλιο και τον Δία. Γενικότερα μέχρι την Πέμπτη, βαδίζουμε πάνω σε ένα κάπως εύφλεκτο τοπίο», είπε. 

Μπήλιου: Ο Ήλιος περνάει στον Τοξότη από τις 22/11

Ο Ήλιος φεύγει από το ζώδιο του Σκορπιού και προχωράει στο ζώδιο του Τοξότη, στις 22 του Νοεμβρίου.

«Άρα το Σαββατοκύριακο έρχεται γενικότερα με θετικότερες προδιαγραφές και περισσότερη αισιοδοξία. Μη σας πω ότι είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου που είναι ωραίο», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.

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