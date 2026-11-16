Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 18 μηνών, το οποίο έχασε τη ζωή του αφού ήπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του. Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του cretalive.gr, η μητέρα φέρεται να περιέγραψε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν η ίδια χρειάστηκε να πάει στην τουαλέτα.

Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, την ώρα που η μητέρα έπλενε τα χέρια της, το παιδί φέρεται να κατευθύνθηκε σε ένα χαμηλό ντουλάπι του σπιτιού. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια είχε τοποθετήσει το μπουκάλι με την καθαρή βενζίνη.

Το μικρό παιδί κατάφερε να το πάρει και να πιει κάποιες γουλιές, χωρίς να γίνει αντιληπτό εκείνη τη στιγμή. Η ποσότητα που φέρεται να κατανάλωσε αποδείχθηκε μοιραία.

Το 18 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σήμανε συναγερμός, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, το παιδί δεν τα κατάφερε και πέθανε το βράδυ της Κυριακής.

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.