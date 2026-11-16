Ηράκλειο: «Ήμουν για λίγα λεπτά στην τουαλέτα»

Τι φέρεται να ισχυρίστηκε η μητέρα του 18 μηνών βρέφους, που ήπιε βενζίνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.26 , 08:35 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής
16.11.26 , 08:28 Ανθή Βούλγαρη: Απουσιάζει από την εκπομπή της - Όσα είπε ο Χασαπόπουλος
16.11.26 , 08:18 Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
16.11.26 , 08:06 Ζεφύρι: «Προσπάθησα να σώσω τον συνάδελφο, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»
16.11.26 , 07:39 Ηράκλειο: «Ήμουν για λίγα λεπτά στην τουαλέτα»
16.11.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Νοεμβρίου
16.11.26 , 00:00 IQ 160: Η Πηνελόπη αποκαλύπτει στη Μαρίνα ότι ο πατέρας της είναι ζωντανός!
15.11.26 , 23:43 Σπίτι μου 3: Τον Δεκέμβριο η έναρξη - Δάνεια έως 230.000 ευρώ
15.11.26 , 23:30 Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών παιδί που κατάπιε βενζίνη- Συνελήφθησαν οι γονείς
15.11.26 , 23:21 Η φρεγάτα «Νέαρχος» εν πλω για τη γαλλική ναυτική βάση της Βρέστης
15.11.26 , 23:00 Abeille Marengo: Βάσει προγραμματισμού κινείται το γαλλικό ερευνητικό
15.11.26 , 22:30 Δήμος Διονύσου: Λόφοι σκουπιδιών και αγριογούρουνα στους κάδους
15.11.26 , 22:18 Κλήρωση Τζόκερ 15/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
15.11.26 , 22:13 Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα αποκαλύπτει το μεγάλο της μυστικό στον Λουκά!
15.11.26 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Ο Γεράσιμος απολαμβάνει Tη Μετά Θάνατον Αναγνώριση
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Άλλαξαν ξανά τα δεδομένα για Ντόρσεϊ μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι
Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με τα κινέζικα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Ηράκλειο: «Ήμουν για λίγα λεπτά στην τουαλέτα»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αγαπημένη του συνήθεια ευεξίας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 18 μηνών βρέφους στη Νέα Αλικαρνασσό από κατανάλωση βενζίνης.
  • Η μητέρα δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη σε λίγα λεπτά ενώ ήταν στην τουαλέτα.
  • Το παιδί βρήκε μπουκάλι βενζίνης σε χαμηλό ντουλάπι και ήπιε κάποιες γουλιές.
  • Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά δεν επιβίωσε.
  • Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν και η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 18 μηνών, το οποίο έχασε τη ζωή του αφού ήπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του. Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του cretalive.gr, η μητέρα φέρεται να περιέγραψε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν η ίδια χρειάστηκε να πάει στην τουαλέτα.

Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών παιδί που κατάπιε βενζίνη- Συνελήφθησαν οι γονείς

Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, την ώρα που η μητέρα έπλενε τα χέρια της, το παιδί φέρεται να κατευθύνθηκε σε ένα χαμηλό ντουλάπι του σπιτιού. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια είχε τοποθετήσει το μπουκάλι με την καθαρή βενζίνη.

Το μικρό παιδί κατάφερε να το πάρει και να πιει κάποιες γουλιές, χωρίς να γίνει αντιληπτό εκείνη τη στιγμή. Η ποσότητα που φέρεται να κατανάλωσε αποδείχθηκε μοιραία.

Το 18 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σήμανε συναγερμός, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, το παιδί δεν τα κατάφερε και πέθανε το βράδυ της Κυριακής.

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΒΕΝΖΙΝΗ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ώρες κοινής ησυχίας: Χειμερινό ωράριο και ποινές
Ελλαδα
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Ζεφύρι: Η μαρτυρία του πυροσβέστη που επέζησε
Ελλαδα
Ζεφύρι: «Προσπάθησα να σώσω τον συνάδελφο, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»
Ηράκλειο: Πέθανε 18 Μηνών Παιδί Που Κατάπιε Βενζίνη
Ελλαδα
Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών παιδί που κατάπιε βενζίνη- Συνελήφθησαν οι γονείς
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 15/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Ζεφύρι
Ελλαδα
Ζεφύρι - Αποκλειστικό Star: Αυτή είναι η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής
Ζεφύρι πυροσβέστες
Ελλαδα
Τραγωδία Ζεφύρι: «Προσπάθησα να τους σώσω, φώναζα "Ηλία, πού είσαι;"»
τροχαίο Αλόννησο
Ελλαδα
Τραγωδία στην Αλόννησο: Την παρέσυρε με φορτηγό ο άνδρας της- Νεκρή 50χρονη
φωτιά στο Ζεφύρι
Ελλαδα
Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στην 34χρονη και τις κόρες της για εμπρησμό
τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας
Ελλαδα
Νεκρός οδηγός μηχανής στη λεωφόρο Κηφισίας μετά από σύγκρουση με ΙΧ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top