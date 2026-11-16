IQ 160: Η Πηνελόπη αποκαλύπτει στη Μαρίνα ότι ο πατέρας της είναι ζωντανός!

Δες τι έγινε στο αποψινό επεισόδιο της αστυ-κωμικής σειράς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο 5ο επεισόδιο της σειράς IQ 160, η Μαρίνα ανακαλύπτει ότι ο πατέρας της είναι ζωντανός.
  • Αποκαλύπτει την αλήθεια για τον θάνατό του μετά από αντιπαράθεση με τη μητέρα της.
  • Η Μαρίνα ερευνά τις συνθήκες της εξαφάνισης του πατέρα της, επισημαίνοντας την εξαιρετική του ικανότητα στην κολύμβηση.
  • Η μητέρα της αποκαλύπτει ότι ο πατέρας της ζει και έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια για να σωθεί από αδίστακτους ανθρώπους.
  • Η αποκάλυψη αυτή ανατρέπει τις πεποιθήσεις της Μαρίνας για την οικογένειά της.

Στο 5ο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Star IQ 160,  η Μαρίνα ανακαλύπτει την αλήθεια πίσω από τον θάνατο του πατέρα της, μετά από μια έντονη αντιπαράθεση με τη μητέρα της.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Μαρίνα αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι των αναμνήσεων και των αμφιβολιών γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε βρεθεί ο πατέρας της στη θάλασσα. Επιμένοντας στις λεπτομέρειες της υπόθεσης –όπως το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικός κολυμβητής αλλά και την προσπάθεια της μητέρας της να εντοπίσει τη φοιτήτρια που τον είχε βρει ακόμα και στην Ιταλία–, η Μαρίνα φτάνει στην κορύφωση των υποψιών της.

IQ 160

Όταν η πίεση γίνεται αφόρητη και η Μαρίνα ρωτάει ευθέως αν της κρύβουν κάτι, πετάει τη «βόμβα»: «Μήπως ο πατέρας μου ζει;».

Η μητέρα της, στριμωγμένη από τα αδιάσειστα στοιχεία και τη λογική της κόρης της (καθώς ο παππούς δεν θα άφηνε την κληρονομιά σε έναν πεθαμένο), λυγίζει και της αποκαλύπτει τη μεγάλη αλήθεια: ο πατέρας της ζει.

Όπως της εξηγεί η ίδια, ο πατέρας είχε μπλέξει με αδίστακτους ανθρώπους και η ζωή του κινδύνευε άμεσα, γεγονός που ανάγκασε τον παππού να τον βοηθήσει να φύγει και να εξαφανιστεί, κάνοντας μια νέα οικογένεια για να σωθεί.

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