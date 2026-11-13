Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!

Μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας σήμερα Παρασκευή στις 17:20!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.26 , 15:24 Χίθροου: Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο
13.11.26 , 15:22 Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος στο «Σταύρος Νιάρχος» ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου
13.11.26 , 15:16 Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!
13.11.26 , 15:09 «Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft
13.11.26 , 14:54 Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!
13.11.26 , 14:51 Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού
13.11.26 , 14:47 Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!
13.11.26 , 14:30 Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο
13.11.26 , 14:11 Μαζωνάκης: Αδειάζει το σπίτι του - Στο γκαράζ το πολυτελές αυτοκίνητό του
13.11.26 , 14:07 Άγρια ληστεία στο Μαρούσι: Της άρπαξαν την αλυσίδα και την πέταξαν κάτω
13.11.26 , 14:01 Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas
13.11.26 , 14:01 Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
13.11.26 , 14:00 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρωινό του είναι θρεπτικό και έχει τέσσερα υλικά
13.11.26 , 13:40 Καινούργιου: «Τώρα ενθουσιάστηκα» - Η φωτογραφία της μικρής Ξένιας
13.11.26 , 13:30 Στο «κελί των μεγάλων κυριών» στον Κορυδαλλό η γιατρός & η 35χρονη της ΜΚΟ
Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
Ζήνα Κουτσελίνη: «Λένε ότι είναι το κορίτσι του Πέτρου Κωστόπουλου»
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
Καινούργιου: «Τώρα ενθουσιάστηκα» - Η φωτογραφία της μικρής Ξένιας
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του Cash or Trash

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 13 Νοεμβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με αντικείμενα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αγοραστών.
  • Ένα παραδοσιακό αξεσουάρ διεκδικεί υψηλή προσφορά, με έντονο ενδιαφέρον από τους αγοραστές.
  • Για πρώτη φορά, οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής, προσπαθούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στον ανταγωνισμό.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει ευκαιρίες για κέρδη στους συμμετέχοντες.

Σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους. 

Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!

Μία από τις σπάνιες συλλογές αντικειμένων που παρουσιάζονται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash, σε άριστη κατάσταση και ολοκληρωμένη, κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των αγοραστών, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια δυνατή δημοπρασία. Θα καταφέρει ο Νίκος να πετύχει μια δυνατή προσφορά;  

Cash or Trash: «Έτρεξαν» οι buyers για το λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων;

Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!

Τα αντικείμενα που συνδέονται με την ελληνική παράδοση έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στο Cash Or Trash. Ένα ιδιαίτερο, παραδοσιακό αξεσουάρ, διεκδικεί μια υψηλή προσφορά στο δωμάτιο των αγοραστών. Το ενδιαφέρον είναι έντονο αλλά ποιος θα κάνει τη προσφορά που θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πωλητή;  

Cash or Trash: Κασέλα σε άριστη κατάσταση κερδίζει και τους πέντε αγοραστές

Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!

Το ξεχωριστό ζευγάρι αντικειμένων που παρουσιάζει η Αννίτα στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash εντυπωσιάζει. Με την πιστοποίηση αυθεντικότητας από τον Θάνο Λούδο, τα αντικείμενα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, δίνοντας στην πωλήτρια την απαραίτητη ώθηση για μια δυναμική διεκδίκηση στο δωμάτιο των αγοραστών. Εκεί, για πρώτη φορά στην ιστορία του Cash Or Trash, ακούγεται το όνομα της Χριστίνας Μόραλη!

Οι αγοραστές του Cash or Trash άνοιξαν τα χαρτιά τους στη Ζήνα Κουτσελίνη

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  
Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν; 

Cash or Trash: Απογοητευμένος ο Άρης με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου!

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης,  ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για το γλυπτό του street artist Sake!

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM 4: Η Σταυρούλα Μ Υποψήφια Star Hellas
Media
Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas
Κατερίνα Καινούργιου
Media
Καινούργιου: «Τώρα ενθουσιάστηκα» - Η φωτογραφία της μικρής Ξένιας
Τα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου από την Άση Μπήλιου
Media
Τα τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου από την Άση Μπήλιου
Σκίτσκο: «Τον Γνώρισα Την Πρώτη Μέρα Χημειοθεραπείας»
Media
Εβελίνα Σκίτσκο: «Γνώρισα τον σύντροφό μου τον πρώτο μήνα χημειοθεραπείας»
Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & Ερμής- Αφροδίτη σε ορθή πορεία!
Media
Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & Ερμής- Αφροδίτη σε ορθή πορεία!
First Dates
Media
First Dates: «Μου αρέσουν και τα δύο φύλα!» - Η αντίδραση του Βασίλη
First Dates
Media
First Dates - Μάρθα για Γιώργο: «Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου!»
Τροχός Της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Τα λίγα γράμματα στοίχισαν στον Μάκη - Εσύ πώς θα τα πας;
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: «Έτρεξαν» οι buyers για το λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top