Δείτε το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Αδιανόητη αγριότητα στο Μαρούσι. Τρεις αδίστακτοι ληστές λήστεψαν ηλικιωμένη, της άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα και την πέταξαν στο έδαφος.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το STAR και ο Μάνος Σωτηρόπουλος, φαίνεται η στιγμή που οι τρεις αλλοδαποί δράστες επιτίθενται στην ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κυκλοφορούσε με το καρότσι της σε πεζοδρόμιο στην «καρδιά» του Αμαρουσίου.

Της αρπάζουν την χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό, η γυναίκα πέφτει στο οδόστρωμα, χτυπά το κεφάλι της στο πεζοδρόμιο και στο σιδερένιο κολωνάκι.

Οι τρεις δράστες, στη συνέχεια τρέχοντας, χάνονται στα στενά του Αμαρουσίου.

Καταστηματάρχες αλλά και περαστικοί σπεύδουν να σηκώσουν τη γυναίκα και να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Όλα αυτά στο κέντρο του Αμαρουσίου, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον σταθμό του ηλεκτρικού, σε ένα σημείο όπου υπάρχουν δεκάδες καταστήματα, κάμερες ασφαλείας και περαστικοί.

Οι δράστες δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Από νωρίς το πρωί, στελέχη της ασφάλειας συλλέγουν υλικά από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες καταστηματαρχών, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένουν ασύλληπτοι. Πρόκειται για τρεις νεαρούς αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας, έχει χτυπήσει στο κεφάλι και στον λαιμό, ωστόσο ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.