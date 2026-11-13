Τσαλταμπάσης- Αρβανίτη: Δείτε τι είχαν πει για τη σχέση τους μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού στην εκπομπή The 2night Show, τον Φεβρουάριο του 2026

Η Αγοραστή Αρβανίτη μίλησε για τη γνωριμία, τον γάμο και τα παιδιά της με τον Θανάση Τσαλταμπάση, αλλά και την κρίση που πέρασαν στη σχέση τους. Όπως αποκάλυψε, έπρεπε να κάνει κάτι δραστικό για να «ξυπνήσουν» κι έτσι αποφάσισε να φύγει.

«Εγώ δεν ήμουν εγώ ακόμα στη δουλειά, γνωριστήκαμε σ' ένα μπαρ μέσω κοινών φίλων. Μετά πήγα στη σχολή και μετά μαζί κάναμε κάποια πράγματα. Ήταν ήδη γνωστός. Δεν ήμουν θαυμάστρια, από την άποψη ότι γενικά δεν τα πήγαινα καλά με τους αναγνωρίσιμους και τη δημοσιότητα. Μου πήρε καιρό να το συνηθίσω αυτό», είπε αρχικά η ηθοποιός για τη γνωριμία με τον σύζυγό της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου από το 2008. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2023 και τον Οκτώβριο του 2024 με θρησκευτικό. Το πρώτο τους παιδί, η Θωμαΐς, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 και το δεύτερο παιδάκι τους, ο γιος τους, τον Φεβρουάριο του 2026.

«Τα παιδιά μου τα λατρεύω, είναι η ζωή μου. Παράλληλα είναι και ο Θανάσης η ζωή μου. Δηλαδή, νομίζω δε θα πάθω το σύνδρομο άδειας φωλιάς όταν φύγουν. Θα έχω χρόνο με τον Θανάση μου, κάπως έτσι», συμπλήρωσε.

Αγοραστή Αρβανίτη- Θανάσης Τσαλταμπάσης/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Αρβανίτη: H κρίση στη σχέση της με τον Τσαλταμπάση

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως το ζευγάρι πέρασε κρίση στη σχέση του, με την ίδια να αναλαμβάνει πρωτοβουλία, φεύγοντας από το σπίτι. Δεν ήξερε αν θα τους έβγαινε σε καλό ή όχι, όμως τελικά τους βγήκε.

«Υπήρχε φάση που περάσαμε μεγάλη κρίση, αλλά όχι επειδή μου έφυγε ο έρωτας. Επειδή είχαμε φθορά και προσπαθούσα να καταλάβω από τι. Μπορεί να έφταιγε και η δουλειά, η οποία ρουφάει πάρα πολύ ενέργεια η δικιά μας η δουλειά, ειδικά σε ανθρώπους που είναι πωρωμένοι και καλά κάνουν. Όμως, μπορεί να μείνει το κομμάτι το προσωπικό πίσω. Εκεί ναι είχαμε φθορά, έπρεπε κάτι να γίνει για να ξυπνήσουμε. Εγώ έκανα κάτι πιο δραστικό. το οποίο μας βγήκε σε καλό. Αυτό έκανα, έφυγα, γιατί έπρεπε να κάνω κάτι να ξυπνήσουμε. Όχι, δεν έβαλα τελεσίγραφο», αποκάλυψε.

Αγοραστή Αρβανίτη: «Δε θα μπορούσα να στερήσω στον Θανάση, αυτό για το οποίο έχει γεννηθεί να κάνει»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αγοραστή Αρβανίτη ερωτήθηκε αν την ενοχλεί που ενώ έχουν ίδιο επάγγελμα με τον σύζυγό της, εκείνη είναι που απέχει από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και το θέατρο, λόγω των παιδιών.

«Ο Θανάσης έχει μια τεράστια καριέρα από πίσω. Είναι αυτός που είναι. Δε θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να του στερήσω αυτό που έχει γεννηθεί να κάνει. Συγκινούμαι τώρα, γιατί σκέφτομαι τον Θανάση και πόσο...Είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Θέλω πάρα πολύ να παραμείνω σπίτι. Φυσικά και μου λείπει και βασικά δε μου έλειπε στην αρχή. Τώρα έχει αρχίσει και ξεμυτίζει μια έλλειψη. Εντάξει, θέλω κι εγώ να πάρω τις ανάσες μου και μ' αρέσει και πάρα πολύ το θέατρο και υποκριτική. Και έκανα και μεγάλο κύκλο για να καταλήξω σε αυτό και δεν το έχω μετανιώσει. Σπούδασα πληροφορική. Πήγα πιο μετά. Παράλληλα όμως ήμουν και πολύ συνειδητοποιημένη ότι θέλω να είμαι παρούσα στο σπίτι. Θέλω να το στηρίξω όλο αυτό και είμαι ευγνώμων που νιώθω έτσι», είπε συγκινημένη.