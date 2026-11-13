Η Αθηνά Λιμπάντση συμμετείχε στις σειρές «Άγριες Μέλισσες» και «Μάγισσα», ενώ φέτος το τηλεοπτικό κοινό την απολαμβάνει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν».
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Πρόκειται για ένα «φρέσκο» πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης που έχει τραβήξει τα βλέμματα τόσο για την αγάπη της για την υποκριτική όσο και για την έως τώρα επαγγελματική διαδρομή της.
Γνωρίζοντας την Αθηνά Λιμπάντση - Το βιογραφικό της ηθοποιού
- Έχει καταγωγή από την Κέρκυρα, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @athina_limpantsi
- Η Αθηνά Λιμπάντση ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία με τις παραστατικές τέχνες. Ο χορός, μάλιστα, υπήρξε η πρώτη μεγάλη αγάπη της, ενώ από 4 χρόνων συμμετείχε στις παραστάσεις της σχολής χορού όπου φοιτούσε
- Σπούδασε χορό, υποκριτική και φωνητική στο Masters Performing Arts College στο Essex της Αγγλίας
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- Μετακόμισε στην Αθήνα και σπούδασε στη Δραματική Σχολή Αθηνών Γ. Θεοδοσιάδη
- Η πρώτη της σημαντική τηλεοπτική εμπειρία ήρθε το 2021, μέσα από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες», ενώ ακολούθησε η συμμετοχή της στη σειρά «Μάγισσα»
- Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν πρωταγωνιστεί στη σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν»
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To cast της σειράς «Θάλασσες μας χώρισαν»
- Θεωρεί ότι ο έρωτας είναι από τα πιο όμορφα και ουσιαστικά κομμάτια της ζωής και είναι άνθρωπος που λειτουργεί περισσότερο με το συναίσθημα, παρόλο που έχει την τάση να σκέφτεται και να αναλύει πολύ τα πράγματα προτού πάρει μια απόφαση
- Όσον αφορά στην αναγνωρισιμότητα, η Αθηνά Λιμπάντση αναφέρει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στην καθημερινότητά της, ενώ στα social media μοιράζεται πράγματα όταν το αισθάνεται, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να προβάλλει συνεχώς την καθημερινότητά της
- Για το εάν η εντυπωσιακή εμφάνισή της, καθώς και η απήχηση που έχει στα social media παίζουν ρόλο στο εάν θα πάρει κάποιο ρόλο, η Αθηνά Λιμπάντση, δήλωσε σε συνέντευξή της στο yupiii.gr ότι: «Θεωρώ πως στις μέρες μας μια έντονη παρουσία στα social media μπορεί να έχει αντίκτυπο και στα επαγγελματικά. Εγώ, βέβαια, δεν ασχολούμαι τόσο ενεργά με αυτά, οπότε δεν είναι κάτι στο οποίο βασίζομαι. Προτιμώ να επενδύω τον χρόνο και την ενέργειά μου στη δουλειά μου και στην εξέλιξή μου. Όσο για την εμφάνιση, θεωρώ πως είναι ένα από τα στοιχεία που συνυπολογίζονται σε ένα casting, ανάλογα με τον χαρακτήρα και το όραμα του σκηνοθέτη. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να μπορώ να υποστηρίξω ουσιαστικά τον ρόλο που μου ανατίθεται»
- Είναι της άποψης ότι τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ και θα ήθελε πολύ να της δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθει με τον κινηματογράφο, έναν χώρο που την ενδιαφέρει πολύ - και στον οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα.