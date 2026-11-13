«Ρεμπέτισσες Ψυχές», για δεύτερη χρονιά, κάθε Σάββατο στο «Αγγέλων Βήμα»

Πρεμιέρα 21 Νοεμβρίου, με τραγούδια-θησαυρούς της εποχής του Μεσοπολέμου

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Ρεμπέτισσες Ψυχές
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Οι ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ ΨΥΧΕΣ είναι Γυναίκες Αληθινές και όχι πλάσματα του Μύθου.

Υπηρετώντας την Λαϊκή Μούσα και ενώνοντας όσα επί αιώνες η Μουσική των Ελλήνων ήθελε να ενώσει, έγραψαν για αυτές τραγούδια που δεν παλιώνουν, χώνονται βαθιά στο μυαλό και στην Ιστορία της Μουσικής μας και μάς μεταβιβάζουν εμπειρίες και αλήθεια κάνοντάς μας να ονειρευόμαστε και να γλεντούμε.

«Ρεμπέτισσες Ψυχές», για δεύτερη χρονιά, κάθε Σάββατο στο «Αγγέλων Βήμα»

Τώρα, για δεύτερη χρονιά, οι ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ ΨΥΧΕΣ ενισχυμένες με περισσότερα και δυνατότερα τραγούδια μάς περιμένουν και πάλι στο ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ κάθε Σάββατο στις 20:30 αρχίζοντας από τις 21 Νοεμβρίου, με δυο ξεχωριστές φωνές, ένα εμπνευσμένο πιάνο και πολλές άγνωστες ιστορίες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μεταγραφή για πιάνο | Εκτέλεση επί σκηνής: Γιούλα Γιαννάκη
Τραγούδι: Νένα Βενετσάνου, Αμαλία Αυγουστάκη
Επιλογή τραγουδιών και ιστορίες: Παναγιώτης Κουνάδης
Σχεδιασμός φώτων | Ηχητική επιμέλεια | Προβολές: Αντώνης Τσουνάκος
Φωτογραφικό | Οπτικό υλικό: Κάρμεν Ζωγράφου
Γραφιστικά: Μαρία Κονταξάκη MMM Design
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

«Ρεμπέτισσες Ψυχές», για δεύτερη χρονιά, κάθε Σάββατο στο «Αγγέλων Βήμα»

INFO

Αγγέλων Βήμα
Σατωβριάνδου 36, [Μetro | HΣΑΠ Ομόνοια] | Τ.: 210-5242211
Πρεμιέρα: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 20.30
Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο, στις 20.30
Διάρκεια Παράστασης: 120΄

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τιμές εισιτηρίων: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο
 

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