Νέα Υόρκη: Τρομακτικό βίντεο μέσα από το κτίριο, την ώρα της κατάρρευσης

Σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι - Ανάμεσά τους δύο παιδιά, 9 και 10 ετών

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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, καθώς βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που καταρρέει, παρασύροντας στο εσωτερικό του ανθρώπους και αντικείμενα. Ο τραγικός απολογισμός είναι οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας μόλις 9 και 10 ετών, ενώ αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το βίντεο, που προέρχεται από κάμερα τοποθετημένη στο εσωτερικό διαμερίσματος, αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές. Αρχικά ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αρχίζουν να πέφτουν υλικά και μπάζα, ενώ ένα σύννεφο σκόνης καλύπτει τον χώρο. Στη συνέχεια ακούγονται συναγερμοί αυτοκινήτων και φωνές ανθρώπων που βρίσκονται στον δρόμο και προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Οι Αρχές της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των οκτώ θυμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ανήλικα παιδιά. Πρόκειται για τη 9χρονη Nicole Daniela Salvada Rodriguez και τον 10χρονο Kevin Santiago Reyes Gonzalez. Τη ζωή τους έχασαν επίσης ο Gabriel Siguencia, 22 ετών, ο Barry Mamadou, 23 ετών, ο Jose Luis Caguana Cosquillo και ο Edgar Sapon, αμφότεροι 26 ετών, καθώς και ο Juan Daniel Salvada Guzman και ο Ndiaye Mamadou, ηλικίας 31 ετών.

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε πολυκατοικία - 2 νεκροί, 17 τραυματίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αμερικανικών Αρχών, 18 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν και δύο εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη για σχεδόν 24 ώρες, προσπαθώντας να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 250 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και μηχανήματα για την απομάκρυνση των βαριών υλικών. Την Πέμπτη το απόγευμα οι έρευνες ολοκληρώθηκαν, καθώς οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν άλλοι εγκλωβισμένοι.

Νέα Υόρκη: Στο μικροσκόπιο το εργοτάξιο δίπλα στο κτίριο

Το τριώροφο κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν και κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης 11/11, ενώ σε διπλανό οικόπεδο πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες και εκσκαφές.

Η κατάρρευση προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σε γειτονικό κτίριο, καθώς τμήμα του εξωτερικού του τοίχου αποκολλήθηκε.

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: Eπτά νεκροί & 112 τραυματίες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την τραγωδία. Μάλιστα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, είχαν καταγραφεί στο παρελθόν παραβάσεις στο συγκεκριμένο εργοτάξιο, ενώ είχαν υπάρξει και εντολές προσωρινής διακοπής
 

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