«Tierra»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της παράστασης

Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

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«Tierra»: Δείτε στιγμιότυπα από την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρεμιέρα της παράστασης «Tierra» του Σέρχιο Μπλάνκο στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.
  • Σκηνοθεσία από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο.
  • Παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου και της μουσικής, όπως οι Γιώργος Νταλάρας και Στέλιος Μάινας.
  • Ανάμεσα στους καλεσμένους η Λυδία Κονιόρδου και η Λούκα Κατσέλη.
  • Στην παράσταση συμμετέχουν οι Σύρμω Κεκέ, Οδυσσέας Μακρής, Άρης Μπαλής και Μαρία Τσιμά.

Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Tierra» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.  Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της υποκριτικής, του θεάτρου και της μουσικής απόλαυσε τη βραδιά. 

 Γιώργος Νταλάρας- Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος- Θέμης Καραμουρατίδης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Γιώργος Νταλάρας- Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος- Θέμης Καραμουρατίδης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Γιώργο Νταλάρα, τον Στέλιο Μάινα με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη και τον γνωστό μουσικό Θέμη Καραμουρατίδη.

Κάτια Σπερελάκη- Στέλιος Μάινας/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κάτια Σπερελάκη- Στέλιος Μάινας/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ακόμη, εκεί ήταν η Ιωάννα Παππά, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Μιχάλης Πανάδης, η Γιάννα Σταυράκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και η Μαρία Διακοπαναγιώτου.

Ιωάννα Παππά- Γιούλη Τσαγκαράκη- Μιχάλης Πανάδας- Γιάννα Σταυράκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ιωάννα Παππά- Γιούλη Τσαγκαράκη- Μιχάλης Πανάδης- Γιάννα Σταυράκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αλεξάνδρα Αϊδίνη- Μιχάλης Πανάδης- Ιωάννα Παππά- Χριστίνα Χειλά Φαμέλη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αλεξάνδρα Αϊδίνη- Μιχάλης Πανάδης- Ιωάννα Παππά- Χριστίνα Χειλά Φαμέλη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το «παρών» έδωσαν ακόμη, η ηθοποιός Λυδία Κονιόρδου, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Πολιτισμού με την κυβέρνηση Τσίπρα, καθώς και η Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργός Οικονομίας και Εργασίας, με την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος- Λυδία Κονιόρδου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος- Λυδία Κονιόρδου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Λούκα Κατσέλη- Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Λούκα Κατσέλη- Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρία Διακοπαναγιώτου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρία Διακοπαναγιώτου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στην παράσταση παίζουν οι Σύρμω Κεκέ, Οδυσσέας Μακρής, Άρης Μπαλής, Μαρία Τσιμά.

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