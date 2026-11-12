«Tierra»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της παράστασης

Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Tierra» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της υποκριτικής, του θεάτρου και της μουσικής απόλαυσε τη βραδιά.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Γιώργο Νταλάρα, τον Στέλιο Μάινα με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη και τον γνωστό μουσικό Θέμη Καραμουρατίδη.
Ακόμη, εκεί ήταν η Ιωάννα Παππά, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Μιχάλης Πανάδης, η Γιάννα Σταυράκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και η Μαρία Διακοπαναγιώτου.
Το «παρών» έδωσαν ακόμη, η ηθοποιός Λυδία Κονιόρδου, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Πολιτισμού με την κυβέρνηση Τσίπρα, καθώς και η Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργός Οικονομίας και Εργασίας, με την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου.
Στην παράσταση παίζουν οι Σύρμω Κεκέ, Οδυσσέας Μακρής, Άρης Μπαλής, Μαρία Τσιμά.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.