Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους με τον Γιώργο Λιβάνη, η Ανδρομάχη μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε και το διαζύγιο, επισημαίνοντας πως προτεραιότητα και των δύο είναι ο γιος τους.

«Πέρασα έναν χρόνο που ο οργανισμός μου, μου μίλαγε και μου έλεγε ότι ζορίζομαι. Έβγαλα εκζέματα, έπαθα κρίση πανικού στη σκηνή. Κάποια στιγμή βγήκα στο Posidonio και ένιωθα ότι τα πόδια μου, από τα γόνατα και κάτω, είχαν παγώσει και ότι θα έπεφτα κάτω. Το έπαθα αρκετές βραδιές εκείνο το διάστημα. Πέρασα δύσκολα. Ήταν το mood κακό», εξομολογήθηκε στο διαδικτυακό vidcast του Γιώργου Γιαννούλια.

Για την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους με τον τραγουδιστή, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2025, είπε πως: «Πάντα μια απόφαση, οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη. Τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και σκέφτεσαι στο τέλος, όταν μιλάμε για το κομμάτι “γάμος” τι είναι καλύτερο για το παιδί σου πρώτα και μετά τι είναι καλύτερο και για τους δύο και προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις».

H τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως παρόλο που στην Ελλάδα υπάρχει έντονα η τάση να σκεφτόμαστε το «τι θα πει ο κόσμος», για εκείνη δεν υπήρξε τέτοια σκέψη.

Γιώργος Λιβάνης- Ανδρομάχη Δημητροπούλου, τον Φεβρουάριο του 2026/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Όλα είναι καλά. Είμαστε αγαπημένοι. Το παιδάκι μας είναι καλά. Είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πολύ εύκολα», σημείωσε.

Στο τέλος παραδέχτηκε πως «Πέρασα ακραία δύσκολα. Πένθησα πάρα πολύ. Έπρεπε όμως να είμαι καλά, πρώτον για να με βλέπει το παιδί μου καλά».

Ανδρομάχη - Γιώργος Λιβάνης: Η φιλία, ο έρωτας, το παιδί και ο χωρισμός

Η Ανδρομάχη Δημητροπούλου και ο Γιώργος Λιβάνης γνωρίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο Fantasia, όπου συνεργάζονταν και είχαν διπλανά καμαρίνια, το 2018. Αρχικά έκαναν παρέα, χωρίς να υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον μεταξύ τους, γνωρίζοντας μάλιστα ο ένας για την προσωπική ζωή του άλλου. Την άνοιξη του 2023, όμως η φιλία τους εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα, καρπός του οποίου ήταν ο γιος τους, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 το ζευγάρι πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο και τη βάπτιση του γιου του, Γεράσιμου. Έναν περίπου χρόνο μετά τον γάμο τους, στις 6 Νοεμβρίου 2026, ανακοίνωσαν από κοινού τον χωρισμό τους, τονίζοντας ότι η απόφαση πάρθηκε με αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό.