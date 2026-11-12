Παγκράτι: Απεγκλωβίστηκε ανήλικος από κάγκελα σχολείου

Για τον απεγκλωβισμό κινητοποιήθηκαν 4 Πυροσβέστες με 2 οχήματα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Παγκράτι: Απεγκλωβίστηκε Ανήλικος Από Κάγκελα Σχολείου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απεγκλωβισμός ανήλικου από κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι.
  • Συναγερμός στην Πυροσβεστική στις 14:45 την Πέμπτη.
  • Δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα.
  • Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διασωστικά εργαλεία για τον απεγκλωβισμό.
  • Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό ανηλίκου, ο οποίος είχε παγιδευτεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι, επί της οδού Σπύρου Μερκούρη, στην Αθήνα.

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Η ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων έγινε στις 14:45 το μεσημέρι της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικά διασωστικά εργαλεία, προκειμένου να ανοίξουν τα κάγκελα και να απελευθερώσουν το παιδί. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 

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