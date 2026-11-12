Παγκράτι: Απεγκλωβίστηκε ανήλικος από κάγκελα σχολείου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό ανηλίκου, ο οποίος είχε παγιδευτεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Παγκράτι, επί της οδού Σπύρου Μερκούρη, στην Αθήνα.

Η ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων έγινε στις 14:45 το μεσημέρι της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικά διασωστικά εργαλεία, προκειμένου να ανοίξουν τα κάγκελα και να απελευθερώσουν το παιδί. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

