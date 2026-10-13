Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Παγκράτι, με έναν 35χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από τις Αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 03:00, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο παρέσυρε τη μοτοσικλέτα του 35χρονου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ καταγράφει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και όσα ακολούθησαν. Στα πλάνα, το αυτοκίνητο κινείται στην οδό Φιλολάου και συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα, ενώ η ένταση της πρόσκρουσης είναι τέτοια που εξαρτήματα των οχημάτων εκτοξεύονται στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο προσκρούει στα τέσσερα παρκαρισμένα οχήματα.

Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν κάποιος από τους εμπλεκόμενους οδηγούς παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, ο 35χρονος μοτοσικλετιστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έφερε ελαφρά τραύματα και έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Συνελήφθη αρχικά από τους αστυνομικούς, αργότερα, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του θανατηφόρου τροχαίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, ώστε να αποσαφηνιστεί πώς συνέβη το δυστύχημα.