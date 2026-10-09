Τραγωδία στη Θηβών: Νεκροί δύο επιβάτες μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο επιβάτες μοτοσικλέτας, 26 και 28 ετών, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών.
  • Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και οι αναβάτες έπεσαν στο οδόστρωμα.
  • Μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τους σώσουν.
  • Επιπλέον, τροχαίο με τέσσερις μοτοσικλέτες σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, με τρία άτομα τραυματισμένα.
  • Ένα από τα τραυματισμένα άτομα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών

Τραγωδία στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο

Μία 26χρονη κι ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της. Η μηχανή βγήκε εκτός δρόμου και οι δύο αναβάτες έπεσαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. 

Ασθενοφόρα έφτασαν αμέσως στο σημείο και μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους κρατήσουν στη ζωή, όμως οι δύο νεαροί δεν άντεξαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή. 

Καβάλα: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι - Νεκροί οι οδηγοί

Τροχαίο με τέσσερις μοτισικλέτες και στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ και στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου με την εμπλοκή τεσσάρων μοτοσικλετών.

Σύμφωνα πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Αττικής Οδού, στον κλάδο εισόδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Tραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο - 5 τραυματίες

Από τη σύγκρουση τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το ένα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα άλλα δύο έχουν ελαφρά τραύματα.

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