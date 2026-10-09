Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών.

Μία 26χρονη κι ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της. Η μηχανή βγήκε εκτός δρόμου και οι δύο αναβάτες έπεσαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Ασθενοφόρα έφτασαν αμέσως στο σημείο και μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους κρατήσουν στη ζωή, όμως οι δύο νεαροί δεν άντεξαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Τροχαίο με τέσσερις μοτισικλέτες και στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ και στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου με την εμπλοκή τεσσάρων μοτοσικλετών.

Σύμφωνα πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Αττικής Οδού, στον κλάδο εισόδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το ένα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα άλλα δύο έχουν ελαφρά τραύματα.