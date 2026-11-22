Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ του Σαββάτου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου δύο μικρά αδερφάκια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε διαμέρισμα, να κλαίνε ασταμάτητα επί ώρες.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του σπιτιού, προκειμένου να προσεγγίσουν τα παιδιά, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο γεμάτο σκουπίδια και διάσπαρτα αντικείμενα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς.

Έκλαιγαν επί ώρες

Η αποκάλυψη ήρθε μετά από ένα τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 23:15 το βράδυ του Σαββάτου (21/11/26) οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για έντονα παιδικά κλάματα. Όπως είπε ο άνθρωπος που κάλεσε την Άμεση Δράση, τα παιδάκια έκλαιγαν από τις 17.00 το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος και διαπίστωσαν ότι μέσα βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, oι γείτονες δεν γνώριζαν τους ενοίκους του διαμερίσματος, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πολυκατοικία.

Έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος οι αστυνομικοί για να βγάλουν τα παιδάκια

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα. Ακολούθησαν τηλεφωνικές κλήσεις σε αρκετούς κλειδαράδες, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιος διαθέσιμος, έτσι οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα.

Μπαίνοντας, αντίκρισαν δύο μικρά αδερφάκια, ένα κοριτσάκι 4 ετών και ένα αγοράκι 2 ετών, να κλαίνε γοερά. Το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του σπιτιού ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν αμέσως τα παιδιά. Άλλαξαν την πάνα του δίχρονου αγοριού, του φόρεσαν καθαρά ρούχα και στη συνέχεια μετέφεραν τα δύο αδέρφια στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της.

Οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις Αρχές και συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Παλαιστίνη και μια 22χρονη από τη Συρία.

Με εντολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.