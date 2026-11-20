Ένα παραμυθένιο ταξίδι πραγματοποίησαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, έχοντας στην αγκαλιά τους το πιο πολύτιμο "εισιτήριο" ευτυχίας: τον πέντε μηνών γιο τους.

To ζευγάρι που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας σε μια ρομαντική τελετή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, λίγους μήνες πριν υποδεχτεί τον γιο του, είπε να δώσει μία γεύση για τις μοναδικές στιγμές που βίωσε και έτσι δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram.

Οι τρεις τους επισκέφθηκαν το Disneyland Park, το κλασικό παραμυθένιο πάρκο με σήμα κατατεθέν το εμβληματικό ροζ Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης, αλλά και το Disney Adventure World, το δεύτερο δηλαδή πάρκο (πρώην Walt Disney Studios Park) με τον εντυπωσιακό νέο κόσμο του World of Frozen (Ψυχρά κι Ανάποδα) δίπλα στις ζώνες της Marvel και της Pixar.

Το ταξίδι έγινε με αφορμή τα γενέθλια του Σάκη Κατσούλη καθώς ήθελαν φέτος που είναι τρεις, να κάνουν κάτι πιο ιδιαίτερο.



