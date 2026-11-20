Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε την απόφαση να απαντήσει μέσα από την εκπομπή της στα σχόλια και τα μηνύματα που λαμβάνει από followers και τηλεθεατές για την εξωτερική εμφάνισή της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, μίλησε για την αλλαγή που έχει παρατηρήσει στο βάρος της, έπειτα από τον ερχομό της κόρης της, Ξένιας, θέλοντας να ξεκαθαρίσει με αυτό τον τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει.

Όπως εξήγησε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Το σωστό είναι, τα νορμάλ κιλά να υπάρχουν και οι καμπύλες εννοείται και να είναι και γυμνασμένη. Θέλω να πω κάτι, γιατί πραγματικά μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και ξέρω το κάνετε από ενδιαφέρον οι τηλεθεατές. Ανησυχείτε για το βάρος μου και είναι λογικό, εννοώ ότι εφόσον μοιράζομαι πάρα πολλά πράγματα μαζί σας, να μου στέλνετε με ενδιαφέρον».

«Λοιπόν, θα το πω και εδώ. Όντως, είμαι πιο αδύνατη από ποτέ, παιδιά. Πιο αδύνατη, δηλαδή, και προτού γεννήσω. Αλλά τα τελευταία χρόνια επειδή έκανα και έπαιρνα και τις ορμόνες και την προγεστερόνη για να μείνω έγκυος, είχα πάρει λίγα κιλάκια».

Και συνέχισε λέγοντας η Κατερίνα Καινούργιου: «Τι γίνεται; Έχει αλλάξει πολύ ο μεταβολισμός μου. Πραγματικά, βλέπετε ότι τρώω, τρώω μια χαρά, είμαι υγιής, κάνω τις εξετάσεις μου, έχω αυτό που λέμε το λεγόμενο Hashimoto, το οποίο είναι οριακό. Δε χρειάζεται να πάρω το χάπι. Θα επαναλάβω τις εξετάσεις μου και ίσως χρειαστεί να πάρω το χάπι για τον θυρεοειδή για να ελεγχθεί, αλλά επειδή μου το στέλνετε συνέχεια νιώθω και εγώ λίγο άσχημα. Δεν το έχω κάνει επειδή ούτε εμένα μου αρέσει που είμαι τόσο αδύνατη, αλλά κατάλαβες τώρα προσπαθώ σιγά σιγά να πάρω… Να είμαι υγιής. Αυτό είναι το σημαντικό και όλα τα άλλα θα φτιάξουν. Ήθελα να το πω γιατί το ξέρω ότι το στέλνετε από ενδιαφέρον, όχι από κακία, σε καμία περίπτωση»