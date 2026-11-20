Μια αποκάλυψη που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον έκανε η Ιωάννα Λεγάκη, καθώς εξομολογήθηκε πως έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει κάποια στιγμή τα εγκόσμια και να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη της Ζήνας Κουτσελίνη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και μίλησε για τη βαθιά πίστη της στον Θεό, την ανάγκη της για εσωτερική γαλήνη, αλλά και τα όνειρα που έχει δει με την Παναγία.

Όπως εξομολογήθηκε, η πίστη έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη ζωή της, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες αγάπες της, μετά τα παιδιά της και το τραγούδι.

«Είναι η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη. Πρώτη είναι τα παιδιά μου, η δουλειά μου που αγαπώ πάρα πολύ και τώρα έχει έρθει πάρα πολύ η πίστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν η Ζήνα Κουτσελίνη τη ρώτησε αν έχει περάσει από το μυαλό της να γίνει μοναχή, η τραγουδίστρια απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ναι, αυτό είναι το μυστικό μου. Εκεί που οι άλλες τραγουδίστριες φτιάχνουν τα βραδινά τους φορέματα, εγώ θα φτιάξω το ράσο μου».

Η ίδια εξήγησε πως πρόκειται για μια σκέψη που υπάρχει μέσα της εδώ και χρόνια, καθώς αγαπά την ηρεμία και αναζητά τη γαλήνη της ψυχής της.

«Μου αρέσει η ηρεμία, ο Θεός ξέρει. Είναι μια σκέψη μου που την έχω χρόνια», πρόσθεσε, ενώ παραδέχτηκε πως κάποιες δύσκολες καταστάσεις που έχει βιώσει στη ζωή της την έκαναν να σκεφτεί ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο να αποσυρθεί σε ένα μοναστήρι. Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη αναζητήσει κάποιο μοναστήρι στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να θέλει να αποκαλύψει ποιο είναι.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια νιώθω ότι είμαι κοσμοκαλόγρια»

Παρά τη σκέψη της για τον μοναχισμό, η Ιωάννα Λεγάκη συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητά της, εργάζεται και διασκεδάζει τον κόσμο μέσα από τις μουσικές της εμφανίσεις.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια νιώθω ότι είμαι κοσμοκαλόγρια. Έτσι με λέω. Ζω κανονικά τη ζωή μου, όπως με βλέπετε, δουλεύω, διασκεδάζω τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει μοιραστεί αυτή τη σκέψη και με τις δύο κόρες της, οι οποίες δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι θα μπορούσε πραγματικά να πάρει μια τέτοια απόφαση.

«Το έχω πει και στις κόρες μου, αλλά δεν το πιστεύουν ιδιαίτερα. Μου λένε “αποκλείεται”. Λέω, κοίταξε, εάν μου κάνετε ένα εγγονάκι και με κρατήσετε, είναι ένα», είπε με χιούμορ.

Τα όνειρα με την Παναγία και η εικόνα της Επτάσπαθης

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε για τη σχέση της με την προσευχή και την Παναγία, τονίζοντας πως αισθάνεται ότι έχει λάβει μεγάλη βοήθεια σε δύσκολες στιγμές της ζωής της.

«Οτιδήποτε έχει γίνει στη ζωή μου, το χρωστάω στον Μεγαλοδύναμο. Στην Παναγία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το λέω και θα το λέω για όσο ζω. Το λέω στα παιδιά μου, θέλω να τους το περάσω», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει δει όνειρα που θεωρεί ιδιαίτερα σημαδιακά, με ένα από αυτά να αφορά την Παναγία την Επτάσπαθη, την οποία, όπως είπε, δε γνώριζε μέχρι τότε.

«Είδα την Παναγία την Επτάσπαθη, που εγώ δεν την ήξερα. Την είδα στον ύπνο μου και ξύπνησα την άλλη μέρα και πήγα κατευθείαν και πήρα την εικόνα της Παναγίας Επτάσπαθης», περιέγραψε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα