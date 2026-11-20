Η ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ξεκινάει δυναμικά τη νέα θεατρική σεζόν δημιουργώντας ένα ολοκαίνουργιο έργο για παιδιά, με τον ιδιαίτερο τίτλο: «Βασιλιάς στη βιτρίνα». Πρόκειται για μια ζωηρή και απολαυστική κωμωδία γεμάτη φαντασία και καταιγιστική δράση, που παρουσιάζεται κάθε Κυριακή πρωί στις 12:00 στο φιλόξενο θέατρο ΑΡΓΩ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Λεωνίδας, ένας ράφτης αφελής και υπερβολικά τεμπέλης, γίνεται μέσα σε ένα βράδυ Βασιλιάς! Οι ευθύνες πολλές, οι αποφάσεις αμέτρητες, όμως το μόνο που ονειρεύεται αυτός είναι ένας καλός υπνάκος! Όσο όμως εκείνος «κοιμάται», κορώνες χάνονται, μυστικά γράμματα αλλάζουν χέρια και αδίστακτοι Πειρατές κάνουν το μέλλον του βασιλείου να κρέμεται από μια κλωστή. Μπορεί άραγε κάποιος που δεν πίστεψε ποτέ στον εαυτό του και δεν πήρε τίποτα στα σοβαρά να κάνει τη διαφορά;

Οι ευρηματικοί συγγραφείς Άγγελος Αγγέλου και Έμη Σίνη και ο έμπειρος σκηνοθέτης Φοίβος Συμεωνίδης πλάθουν έναν παραμυθένιο κόσμο γεμάτο παλάτια, θάλασσες, νησιά και καράβια με πειρατές. Η σκηνογράφος Μαρίνα Κωνσταντινίδου δημιουργεί ένα πανέξυπνο σκηνικό ενώ η ατμόσφαιρα ενισχύεται από τα κομψά κοστούμια και τις ειδικές κατασκευές της Ηλιάννας Σκουλάκη.

Μέσα από την ολόφρεσκη ιστορία της ομάδας ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ιδέες όπως: η εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη, η αξία της προσπάθειας, η φιλία και η σημασία του να δοκιμάζουμε, ακόμα κι όταν κάτι μας φαίνεται δύσκολο. Οι περιπέτειες των ηρώων προσφέρουν γέλιο, αγωνία και τροφή για σκέψη, με τρόπο άμεσο και ευχάριστο. Η παράσταση διατηρεί σε όλη τη διάρκειά της τον παιχνιδιάρικο και περιπετειώδη χαρακτήρα της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Άγγελος Αγγέλου - Έμη Σίνη

Σκηνοθεσία - Κινησιολογία: Φοίβος Συμεωνίδης

Σκηνικά: Μαρίνα Κωνσταντινίδου

Κοστούμια – Ειδ. Κατασκευές: Ηλιάννα Σκουλάκη

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική - Ενορχήστρωση: Άγγελος Αγγέλου

Στίχοι: Έμη Σίνη

Ηχογράφηση, mixing, mastering: Γιώργος Ζιώτας

Βοηθ. Σκηνοθεσίας: Τρύφων Μπάρκας

Βοηθ. Οργάνωσης Παραγωγής: Ηλιάνα Κρίγκα

Βοηθ. Σκηνογράφου: Εύα Κουρελιά

Βοηθ. Ενδυματολόγου: Στέλλα Συντιχάκη

Αφίσα: Κώστας Θεοχάρης

Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Βίντεο: Θωμάς Γκίνης

Social Media & Ψηφιακή Επικοινωνία: Κατερίνα Μουχταρίδη

Ερμηνεύουν: Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Γιώργος Κισσανδράκης, Αθανασία Κουρκάκη, Γιάννης Οικονομίδης, Γιώργος Πλάτων Περλέρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Θέατρο Αργώ

Διεύθυνση: Ελευσινίων 13-15, Αθήνα 104 37

Παραστάσεις: κάθε Κυριακή στις 12:00 και καθημερινές παραστάσεις για σχολεία με ειδικές τιμές εισιτηρίων

Διάρκεια: 75 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

Ηλικίες: 5 έως 12 ετών

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική Είσοδος: 13€, 12€

Μειωμένο εισιτήριο για ομάδες >15 ατόμων: 10€ (Κρατήσεις: 210.8658902, 210.8674657, 210.8665144, theatropol@otenet.gr).

*Η ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Θεάτρου για παιδιά και νεαρά άτομα – ASSITEJ Greece

