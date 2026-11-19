Mετά τις θριαμβευτικές εμφανίσεις τους στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, που έγινε sold out, και στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν το Venceremos EU-UK TOUR 2027, οι VIC ανακοινώνουν τέσσερις νέες συναυλίες
στην Ελλάδα!
- Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027
Circus - Λάρισα
- Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027
Principal Club Theater - Θεσσαλονίκη
- Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2027
Floyd - Αθήνα
- Παρασκευή 12 Μαρτίου 2027
Stage - Ιωάννινα
Το νέο album των VIC , “Venceremos”, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο μιλά για έναν κόσμο χτισμένο πάνω στον φόβο, την ψευδαίσθηση και τον έλεγχο, αλλά και για εκείνους που αρνούνται να υποταχθούν, αναζητώντας ξανά ελευθερία, αλήθεια και νόημα μέσα στα συντρίμμια.
"The quest is one, its name is Freedom."
Με τον χαρακτηριστικό ήχο τους, που ενώνει το heavy rock και την ψυχεδέλεια με την ελληνική παράδοση, οι VIC έχουν διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενα sold out live σε Ελλάδα
και εξωτερικό.
Αντί να ακολουθούν τάσεις, συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ήχο και την ταυτότητά τους, παρουσιάζοντας το πιο φιλόδοξο και πολυδιάστατο υλικό της μέχρι τώρα πορείας τους.
Venceremos!
Προπώληση εισιτηρίων:
Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα: livenation.com.gr
Αθήνα: more.comΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.