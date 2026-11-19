Το λαχανόρυζο είναι μία υγιεινή συνταγή, ιδανική για το οικογενειακό τραπέζι. Ο Χρήστος Μοίρας είχε δείξει στους τηλεθεατές του Star βήμα βήμα τη διαδικασία, αλλά και το μυστικό για να φτιάξετε το τέλειο μελωμένο λαχανόρυζο.
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Δείτε το πιάτο που δημιούργησε και μοιράστηκε ο σεφ με το τηλεοπτικό κοινό που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.
Υλικά της Συνταγής
- 1 μέτριο λάχανο
- 200 γρ. ρύζι Καρολίνα
- 3 κ.σ. ελαιόλαδο
- 1 πράσο
- 1 καρότο
- 500 ml ζωμός λαχανικών ή νερό
- Χυμός από 1 λεμόνι
- Ξύσμα από 1 λεμόνι
- 1 κ.σ. άνηθος
- Αλάτι, πιπέρι
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Εκτέλεση της Συνταγής
- Σε μια βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το πράσο μέχρι να γίνει διάφανο.
- Προσθέτουμε το καρότο και το λάχανο, ανακατεύουμε και αφήνουμε να μαλακώσει για λίγα λεπτά. Ρίχνουμε το ρύζι και σβήνουμε με τον ζωμό.
- Αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι.
- Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, τον άνηθο, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε απαλά.
- Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε για 5 λεπτά να σταθεί πριν σερβίρουμε.
Το μυστικό για το τέλειο μελωμένο λαχανόρυζο
Το μυστικό για να γίνει πραγματικά μελωμένο το λαχανόρυζο είναι το καλό σοτάρισμα του λάχανου στην αρχή, η επιλογή ρυζιού καρολίνα και το σωστό «δέσιμο» στο τέλος με λεμόνι και ελαιόλαδο. Χωρίς αυτά τα βήματα, το φαγητό κινδυνεύει να βγει νερουλό ή σπυρωτό.
Για να πετύχετε το τέλειο, βελούδινο αποτέλεσμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Επιλογή ρυζιού: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ρύζι καρολίνα (ή γλασέ). Αυτά τα ρύζια απελευθερώνουν μπόλικο άμυλο κατά το μαγείρεμα και χυλώνουν φυσικά τη σάλτσα.
- Καλό σοτάρισμα: Τσιγαρίστε το ψιλοκομμένο λάχανο μαζί με το πράσο και το καρότο στο ελαιόλαδο για τουλάχιστον 10 λεπτά. Πρέπει να πέσει ο όγκος του και να αρχίσει να καραμελώνει ελαφρά πριν προσθέσετε υγρά.
- Ελάχιστο νερό: Το λάχανο βγάζει πολλά δικά του υγρά. Προσθέστε ζεστό νερό ή ζωμό με μέτρο και συμπληρώστε λίγο-λίγο αν χρειαστεί.
- Χαμηλή φωτιά και ανοιχτή κατσαρόλα: Μαγειρέψτε το φαγητό σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Τα τελευταία 5 λεπτά, αφαιρέστε το καπάκι ώστε να εξατμιστούν τα περιττά υγρά και να δέσει η σάλτσα.
- Ωμό ελαιόλαδο και λεμόνι στο τέλος: Όταν κλείσετε το μάτι, ρίξτε τον χυμό λεμονιού και λίγο ωμό ελαιόλαδο. Ανακινήστε απαλά την κατσαρόλα από τα χερούλια (μην ανακατεύετε με κουτάλα για να μη λιώσει το ρύζι) και αφήστε το φαγητό σκεπασμένο με μια καθαρή πετσέτα για 10 λεπτά να «ξεκουραστεί» και να ρουφήξει τα υγρά του.