Το λαχανόρυζο είναι μία υγιεινή συνταγή, ιδανική για το οικογενειακό τραπέζι. Ο Χρήστος Μοίρας είχε δείξει στους τηλεθεατές του Star βήμα βήμα τη διαδικασία, αλλά και το μυστικό για να φτιάξετε το τέλειο μελωμένο λαχανόρυζο.

Δείτε το πιάτο που δημιούργησε και μοιράστηκε ο σεφ με το τηλεοπτικό κοινό που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά της Συνταγής

1 μέτριο λάχανο

200 γρ. ρύζι Καρολίνα

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 πράσο

1 καρότο

500 ml ζωμός λαχανικών ή νερό

Χυμός από 1 λεμόνι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

1 κ.σ. άνηθος

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Σε μια βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το πράσο μέχρι να γίνει διάφανο.

Προσθέτουμε το καρότο και το λάχανο, ανακατεύουμε και αφήνουμε να μαλακώσει για λίγα λεπτά. Ρίχνουμε το ρύζι και σβήνουμε με τον ζωμό.

Αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι.

Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, τον άνηθο, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε απαλά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε για 5 λεπτά να σταθεί πριν σερβίρουμε.

Το μυστικό για το τέλειο μελωμένο λαχανόρυζο

Το μυστικό για να γίνει πραγματικά μελωμένο το λαχανόρυζο είναι το καλό σοτάρισμα του λάχανου στην αρχή, η επιλογή ρυζιού καρολίνα και το σωστό «δέσιμο» στο τέλος με λεμόνι και ελαιόλαδο. Χωρίς αυτά τα βήματα, το φαγητό κινδυνεύει να βγει νερουλό ή σπυρωτό.

Για να πετύχετε το τέλειο, βελούδινο αποτέλεσμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: