Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι

Η πιο διάσημη συνταγή του Νοεμβρίου με απλά υλικά και αναλυτικές οδηγίες

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
To γλυκό κουταλιού κυδώνι, είναι μία κλασική συνταγή του Νοεμβρίου

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Το κυδώνι είναι από τα φρούτα που συνδέονται περισσότερο με το φθινόπωρο και τον Νοέμβριο. Με το χαρακτηριστικό άρωμα και τη γλυκόξινη γεύση του, γίνεται η ιδανική πρώτη ύλη για ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού.

Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι

Αν μάλιστα συνδυαστεί με αρμπαρόριζα και λίγο λεμόνι, το αποτέλεσμα αποκτά εκείνο το ξεχωριστό άρωμα που θυμίζει σπιτικό γλυκό όπως το έφτιαχναν παλιά.

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Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, αρκεί να προσέξουμε λίγο τον χρόνο βρασμού και το δέσιμο του σιροπιού. Το μυστικό είναι να μαλακώσουν τα κυδώνια χωρίς να διαλυθούν και να αποκτήσουν ένα όμορφο, κοκκινωπό χρώμα.

Τα υλικά για το γλυκό κουταλιού κυδώνι

Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι

Για ένα μέτριο βάζο ή περίπου 3-4 μικρά βάζα θα χρειαστούμε:

  • 1 κιλό κυδώνια (καθαρισμένα)
  • 800 γρ. ζάχαρη
  • 2 ποτήρια νερό (περίπου 400 ml)
  • 2-3 κλαδάκια φρέσκια αρμπαρόριζα
  • Χυμό από 1 λεμόνι
  • Τη φλούδα από μισό λεμόνι, προαιρετικά

Πώς θα το ετοιμάσουμε βήμα βήμα

Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι

  • Αρχικά, πλένουμε καλά τα κυδώνια, τα καθαρίζουμε από τη φλούδα και αφαιρούμε τα κουκούτσια και το σκληρό εσωτερικό τους.
  • Τα κόβουμε σε λεπτές φέτες ή μικρά μπαστουνάκια, ανάλογα με το σχήμα που θέλουμε να έχει το γλυκό μας.
  • Καλό είναι να τα βάλουμε αμέσως σε ένα μπολ με νερό και λίγο λεμόνι, για να μη μαυρίσουν μέχρι να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία.
  • Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το νερό και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να διαλύεται.
  • Προσθέτουμε τα κυδώνια και αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση.
  • Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 40-50 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα φρούτα και να αρχίσει να δένει το σιρόπι.

Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι

  • Προς το τέλος του βρασμού προσθέτουμε την αρμπαρόριζα και τον χυμό λεμονιού.
  • Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για ακόμη 5-10 λεπτά και ελέγχουμε αν το σιρόπι έχει αποκτήσει την επιθυμητή πυκνότητα.
  • Για να το δοκιμάσουμε, ρίχνουμε λίγες σταγόνες σε ένα κρύο πιατάκι. Αν δεν απλώνονται αμέσως, το γλυκό είναι έτοιμο.
  • Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, αφαιρούμε τα κλαδάκια της αρμπαρόριζας και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει.
  • Το μεταφέρουμε σε καθαρά, αποστειρωμένα και εντελώς στεγνά γυάλινα βάζα, φροντίζοντας να καλυφθούν καλά τα κυδώνια από το σιρόπι.
  • Το γλυκό κουταλιού κυδώνι σερβίρεται ιδανικά σκέτο, με ένα ποτήρι κρύο νερό, αλλά ταιριάζει εξαιρετικά και με γιαούρτι ή παγωτό βανίλια. Είναι μια από εκείνες τις παραδοσιακές συνταγές που αξίζει να φτιάχνουμε κάθε Νοέμβριο.
     
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