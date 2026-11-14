Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι

Το κυδώνι είναι από τα φρούτα που συνδέονται περισσότερο με το φθινόπωρο και τον Νοέμβριο. Με το χαρακτηριστικό άρωμα και τη γλυκόξινη γεύση του, γίνεται η ιδανική πρώτη ύλη για ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού.

Αν μάλιστα συνδυαστεί με αρμπαρόριζα και λίγο λεμόνι, το αποτέλεσμα αποκτά εκείνο το ξεχωριστό άρωμα που θυμίζει σπιτικό γλυκό όπως το έφτιαχναν παλιά.

Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, αρκεί να προσέξουμε λίγο τον χρόνο βρασμού και το δέσιμο του σιροπιού. Το μυστικό είναι να μαλακώσουν τα κυδώνια χωρίς να διαλυθούν και να αποκτήσουν ένα όμορφο, κοκκινωπό χρώμα.

Τα υλικά για το γλυκό κουταλιού κυδώνι

Για ένα μέτριο βάζο ή περίπου 3-4 μικρά βάζα θα χρειαστούμε:

1 κιλό κυδώνια (καθαρισμένα)

800 γρ. ζάχαρη

2 ποτήρια νερό (περίπου 400 ml)

2-3 κλαδάκια φρέσκια αρμπαρόριζα

Χυμό από 1 λεμόνι

Τη φλούδα από μισό λεμόνι, προαιρετικά

Πώς θα το ετοιμάσουμε βήμα βήμα

Αρχικά, πλένουμε καλά τα κυδώνια, τα καθαρίζουμε από τη φλούδα και αφαιρούμε τα κουκούτσια και το σκληρό εσωτερικό τους.

Τα κόβουμε σε λεπτές φέτες ή μικρά μπαστουνάκια, ανάλογα με το σχήμα που θέλουμε να έχει το γλυκό μας.

Καλό είναι να τα βάλουμε αμέσως σε ένα μπολ με νερό και λίγο λεμόνι, για να μη μαυρίσουν μέχρι να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία.

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το νερό και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να διαλύεται.

Προσθέτουμε τα κυδώνια και αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 40-50 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα φρούτα και να αρχίσει να δένει το σιρόπι.