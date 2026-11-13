Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη με εντολή της FAA

«Η εναέρια κυκλοφορία παραμένει σε αναστολή»

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Πηγή: CNN / Φωτογραφία αρχείου AP (Julia Demaree Nikhinson)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η FAA έχει δώσει εντολή για ακινητοποίηση όλων των αεροσκαφών στις ΗΠΑ.
  • Όλες οι πτήσεις έχουν καθηλωθεί λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας.
  • Η αιτία της καθήλωσης δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά σχετίζεται με διακοπές στις ραδιοσυχνότητες.
  • Η εναέρια κυκλοφορία θα παραμείνει σε αναστολή μέχρι νεωτέρας.
  • Διεθνείς πτήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Συναγρμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να δίνει εντολή ακινητοποίησης όλων των αεροσκαφών

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN, όλες οι πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθηλωθεί μέχρι νεωτέρας, «λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας», όπως ανακοίνωσε η FAA.

Η αιτία της καθήλωσης των πτήσεων δεν έχει διευκρινιστεί άμεσα, ωστόσο η απόφαση έρχεται μετά από αναφορές για διακοπές στις ραδιοσυχνότητες σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

«Η εναέρια κυκλοφορία θα πρέπει να παραμείνει σε αναστολή μέχρι νεωτέρας», ανέφερε η FAA σε σχετική ειδοποίηση, προσθέτοντας ότι «οι διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση».

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