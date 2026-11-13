Συναγρμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να δίνει εντολή ακινητοποίησης όλων των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN, όλες οι πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθηλωθεί μέχρι νεωτέρας, «λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας», όπως ανακοίνωσε η FAA.

Η αιτία της καθήλωσης των πτήσεων δεν έχει διευκρινιστεί άμεσα, ωστόσο η απόφαση έρχεται μετά από αναφορές για διακοπές στις ραδιοσυχνότητες σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

«Η εναέρια κυκλοφορία θα πρέπει να παραμείνει σε αναστολή μέχρι νεωτέρας», ανέφερε η FAA σε σχετική ειδοποίηση, προσθέτοντας ότι «οι διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση».