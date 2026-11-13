Δε βγήκε «λευκός καπνός» για τον επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ο Παναγιώτης Δουδωνής δεν συμφώνησε με τον Νικήτα Κακλαμάνη που πρότεινε τον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, πρόσωπο που είχε προτείνει παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. «Δε συμμετέχουμε στην ψηφοφορία. είναι αντικοινοβουλευτική» τόνισε ο κ. Δουδωνής.





Διάσκεψη Προέδρων της Bουλής: Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου

Ένταση προκλήθηκε και με τις παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: … Γιατί ξεμπροστιαστήκατε

Κακλαμάνης: Σταματήστε επιτέλους. Σταματήστε! Δεν ντρέπεστε όλοι σας; Είναι συνεδρίαση αυτή;

Κωνσταντοπούλου: Τι όλοι να ντραπούμε; Δε ντρέπεστε εσείς που τα βρίσκετε μαζί τους;

Κακλαμάνης:: Σταματήστε!





Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ψευδείς οι ισχυρισμοί του Α. Γεωργιάδη

Εν τω μεταξύ ως ψευδείς χαρακτήρισε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους ισχυρισμούς του Άδωνι Γεωργιάδη, ότι επιτέθηκε φραστικά και προκάλεσε νευρικό κλονισμό στην προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ζήνα Κουτσελίνη: Η άγνωστη ιστορία του Άδωνι Γεωργιάδη με παιδί με αυτισμό



Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ πάντως κατήγγειλαν από την πλευρά τους την κα Κωνσταντοπούλου για ανάρμοστη συμπεριφορά.