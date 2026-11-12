Πώς ακριβώς έχει κινηθεί όλη μέρα το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star με την Κάρπαθο η απεσταλμένη του Κατερίνα Ρίστα,

Ξεκίνησε τις εργασίες σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα το γαλλικό ερευνητικό παραμένει σε διεθνή ύδατα και μάλιστα μοιάζει να μην μετακινείται καθόλου από το σημείο. Από αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ξεκινήσει η χαρτογράφηση του βυθού και είναι σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη φάση του μεγάλου έργου.

Κάτι που ενισχύεται και από τα δεδομένα που καταγράφονται σε ανοιχτές πηγές πληροφόρησης όπως το Marin Τraffic.

Η διαδρομή του Abeille Marengo την Πέμπτη 12/11/2026

Γιατί το γαλλικό πλοίο εμφανίζεται με «περιορισμένη ικανότητα ελιγμών»

Συγκεκριμένα:

Α) Το πλοίο εμφανίζεται να κινείται με μόλις 0,4 κόμβους, δηλαδή περίπου 740 μέτρα την ώρα. Μια πολύ χαμηλή ταχύτητα που συνήθως είναι κίνηση λόγω του κυματισμού και των ρευμάτων.

Η ταχύτητα του γαλλικού ερευνητικού το βράδυ της Πέμπτης

Β) Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η κατάσταση του πλοίου όπως εμφανίζεται στο Marin Traffic «Περιορισμένη ικανότητα ελιγμών». Αυτό χρησιμοποιείται από ένα πλοίο, όταν θέλει να δηλώσει στα υπόλοιπα πλοία που κινουνται στην περιοχή ότι δεν μπορεί να κινηθεί λόγω της φύσης των εργασιών που εκτελεί

Αυτοψία στον βυθό με υποβρύχιο όχημα από το Abeille Marengo

Επίσης υπάρχει ένδειξη με τα αρχικά ROV που σημαίνει στα αγγλικά «τηλεκατευθυνομενα οχήματα» και αναφέρεται στο υποβρύχιο όχημα που συνδέεται με το πλοίο μέσω καλωδίου και πραγματοποιεί την αυτοψία του βυθού για να βρει τον διάδρομο που θα περάσει το καλώδιο.

Σε εγρήγορση το Λιμενικό

Επίσης σήμερα στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το πλοίο, βρέθηκε και σκάφος του Λιμενικού, το οποίο σήμερα δεν έχει δέσει καθόλου στο λιμάνι και είναι συνεχώς είτε στα ανοιχτά είτε κινείται αρκετά κοντά στην ακτή και παραμένει σε εγρήγορση.

