Abeille Marengo: Πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα ανοιχτά της Καρπάθου

Αυτοψία στον βυθό με υποβρύχιο όχημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.26 , 20:54 Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας - Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου
12.11.26 , 20:36 Abeille Marengo: Πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα ανοιχτά της Καρπάθου
12.11.26 , 20:33 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η «χθες και σήμερα» ανάρτηση για τα γενέθλιά της!
12.11.26 , 20:17 Το παρασκήνιο της αποπομπής Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση
12.11.26 , 20:17 Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Πόσο θα κοστίσει η θέρμανση τον χειμώνα
12.11.26 , 20:07 Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027: ID. Polo υποψήφιο
12.11.26 , 20:01 Ερρίκος Πετιλόν: «Με κατέστρεψε» – Τι λέει για τη γυναίκα που τον έμπλεξε
12.11.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα λίγα γράμματα στοίχισαν στον Μάκη - Εσύ πώς θα τα πας;
12.11.26 , 19:27 Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τουρκία - Νεκροί 4 στρατιώτες
12.11.26 , 19:25 Μιχαηλίδου: Market Pass πριν τα Χριστούγεννα ο στόχος
12.11.26 , 19:21 Πρωτοψάλτη: Η κούκλα που της άνοιξαν στο τελωνείο όταν ήρθε στην Ελλάδα
12.11.26 , 19:00 Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένας νεκρός & 4 τραυματίες
12.11.26 , 18:55 Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων
12.11.26 , 18:46 Χριστούγεννα στο Λονδίνο: Στολίστηκαν τα Harrods με 17.000 λαμπιόνια!
12.11.26 , 18:46 Δοκιμές υψηλών ταχυτήτων για το πρώτο μοντέλο BMW ALPINA
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Σοφία Αλιμπέρτη: Η δημιουργική ενασχόλησή της στο σπίτι της στην Αίγινα
«Tierra»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της παράστασης
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Μεσσαροπούλου για χωρισμό Ανδρομάχης -Λιβάνη: «Δεν υπήρχε το δέσιμο»
Κατερίνα Κόκλα: Σπάνια βραδινή έξοδος με τον γιο της, Αναστάση Αρναούτογλου
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ηλικία, η μητρότητα στα 24 & το βιογραφικό της
Μάγδα Τσαγγάνη: Σε κέντρο αποκατάστασης μετά από 7 μήνες νοσηλείας
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo εκτελεί εργασίες σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Καρπάθου.
  • Από τη 1 το μεσημέρι, το πλοίο παραμένει σε σταθερή θέση, πιθανόν για χαρτογράφηση του βυθού.
  • Η ταχύτητα του πλοίου είναι μόλις 0,4 κόμβους, υποδεικνύοντας περιορισμένη ικανότητα ελιγμών.
  • Το πλοίο χρησιμοποιεί τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (ROV) για την αυτοψία του βυθού.
  • Στην περιοχή παρακολουθεί σκάφος του Λιμενικού, το οποίο παραμένει σε εγρήγορση.

Πώς ακριβώς έχει κινηθεί όλη μέρα το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo μετέδωσε σε απευθείας  σύνδεση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star με την Κάρπαθο η απεσταλμένη του Κατερίνα Ρίστα, 

Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα

Ξεκίνησε τις εργασίες σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo 

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα το γαλλικό ερευνητικό παραμένει σε διεθνή ύδατα και μάλιστα μοιάζει να μην μετακινείται καθόλου από το σημείο. Από αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ξεκινήσει η χαρτογράφηση του βυθού και είναι σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη φάση του μεγάλου έργου. 

Heron: Ισραηλινά «Μάτια» Παρακολουθούν Tους Τούρκους 

Κάτι που ενισχύεται και από τα δεδομένα που καταγράφονται σε ανοιχτές πηγές πληροφόρησης όπως το Marin Τraffic.

Η διαδρομή του Abeille Marengo την Πέμπτη 12/11/2026

Η διαδρομή του Abeille Marengo την Πέμπτη 12/11/2026

Γιατί το γαλλικό πλοίο εμφανίζεται με «περιορισμένη ικανότητα ελιγμών»  

Συγκεκριμένα:

Α) Το πλοίο εμφανίζεται να κινείται με μόλις 0,4 κόμβους, δηλαδή περίπου 740 μέτρα την ώρα. Μια πολύ χαμηλή ταχύτητα που συνήθως είναι κίνηση λόγω του κυματισμού και των ρευμάτων.

Η ταχύτητα του γαλλικού ερευνητικού το βράδυ της Πέμπτης

Η ταχύτητα του γαλλικού ερευνητικού το βράδυ της Πέμπτης  

Β) Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η κατάσταση του πλοίου όπως εμφανίζεται στο Marin Traffic «Περιορισμένη ικανότητα ελιγμών». Αυτό χρησιμοποιείται από ένα πλοίο, όταν θέλει να δηλώσει στα υπόλοιπα πλοία που κινουνται στην περιοχή ότι δεν μπορεί να κινηθεί λόγω της φύσης των εργασιών που εκτελεί

Αυτοψία στον βυθό με υποβρύχιο όχημα από το Abeille Marengo 

Επίσης υπάρχει ένδειξη με τα αρχικά ROV που σημαίνει στα αγγλικά «τηλεκατευθυνομενα οχήματα» και αναφέρεται στο υποβρύχιο όχημα που συνδέεται με το πλοίο μέσω καλωδίου και πραγματοποιεί την αυτοψία του βυθού για να βρει τον διάδρομο που θα περάσει το καλώδιο.

Σε εγρήγορση το Λιμενικό 

Επίσης σήμερα στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το πλοίο, βρέθηκε και σκάφος του Λιμενικού, το οποίο σήμερα δεν έχει δέσει καθόλου στο λιμάνι και  είναι συνεχώς είτε στα ανοιχτά είτε κινείται αρκετά κοντά στην ακτή και παραμένει σε εγρήγορση.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ABEILLE MARENGO
 |
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΙΣΤΑ
 |
ΚΑΛΩΔΙΟ
 |
ΚΑΛΩΔΙΟ GSI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσαβδαρίδη
Πολιτικη
Το παρασκήνιο της αποπομπής Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση
Κυριάκος Μητσοτάκης σύνοδος Δουβλίνο
Πολιτικη
Μητσοτάκης για Ουκρανία στη σύνοδο: Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς την ΕΕ
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Καβγάς Με Επιθεωρήτρια Εργασίας
Πολιτικη
Με νευρικό κλονισμό Επιθεωρήτρια Εργασίας: Καβγάδισε με τη Κωνσταντοπούλου
Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα με ασύρματο
Πολιτικη
Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα
Πανελλαδικές: Αλλαγές στην αθλητική μοριοδότηση
Πολιτικη
Πανελλήνιες εξετάσεις: Αλλάζει η μοριοδότηση των αθλητών
Μίνι Ανασχηματισμός: Σπανάκης Στη Θέση Τσαβδαρίδη
Πολιτικη
Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Ο Σπανάκης στη θέση του Τσαβδαρίδη
Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πολιτικη
Παραιτήθηκε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης - Κρίθηκαν ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του
Η αποκάλυψη του Star για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση
Πολιτικη
Αποκάλυψη Star: Τι λέει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία
Ανταπόκριση Κατερίνας Ρίστα από την Κάρπαθο
Πολιτικη
Abeille Marengo: Σε ετοιμότητα το Λιμενικό στην Κάρπαθο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top