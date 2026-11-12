Τα αυτοκίνητα BMW ALPINA συνδυάζουν τις εξαιρετικές επιδόσεις στις υψηλές ταχύτητες με την κορυφαία άνεση, με έμφαση στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία, το πρώτο μοντέλο παραγωγής της BMW ALPINA –που εξακολουθεί να φέρει το ειδικό καμουφλάζ– δοκιμάστηκε εντατικά στην πίστα υψηλών ταχυτήτων του Nardò. Η πίστα μήκους 12,6 χιλιομέτρων στη νότια Ιταλία συγκαταλέγεται στις πλέον γνωστές και σημαντικές εγκαταστάσεις δοκιμών παγκοσμίως. Αποτελεί το ιδανικό πεδίο για να αναδειχθούν οι δυνατότητες των μοντέλων της νέας, αποκλειστικής μάρκας του BMW Group και να αποδειχθεί στην πράξη η υπόσχεση «Speed, not Sport».

Αρμονική συνεργασία κινητήρα και πλαισίου: ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της BMW ALPINA.

Στις δοκιμές υψηλών ταχυτήτων στο Nardò, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρμονική συνεργασία όλων των επιμέρους συστημάτων. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τέλεια απόδοση του κινητήρα V8, με την άμεση και πολιτισμένη απόκριση και τα πλούσια αποθέματα ισχύος. Το πρώτο μοντέλο παραγωγής της BMW ALPINA πρέπει επίσης να προσφέρει δυναμική οδική συμπεριφορά και υψηλό επίπεδο άνεσης, χάρη στην κατάλληλη ρύθμιση της ανάρτησης και το αεροδυναμικά σχεδιασμένο αμάξωμα.

Οι εμβληματικές λεπτομέρειες έχουν επίσης ξεχωριστή σημασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ζάντες ελαφρού κράματος με 20 ακτίνες, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα ελαστικά, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο, αρμονικά σχεδιασμένο σύνολο. Τα ελαστικά διαθέτουν ένα πρόσθετο στρώμα αφρού, που επιτρέπει την ανάπτυξη πολύ υψηλών ταχυτήτων και παράλληλα εξασφαλίζει εξαιρετική ακρίβεια, άνεση και μέγιστη ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Ισχυρό, σίγουρο, σταθερό.

Το σύστημα εξάτμισης με τις τέσσερις οβάλ απολήξεις αποτελεί επίσης σήμα κατατεθέν της BMW ALPINA. Ο πλούσιος, βαθύς ήχος του προϊδεάζει για τις υψηλές επιδόσεις. Η μέγιστη ροπή είναι διαθέσιμη σχεδόν σε όλο το φάσμα στροφών του κινητήρα. Η ειδική ρύθμιση του συστήματος διαχείρισης του κινητήρα και η χαρτογράφηση του πεντάλ γκαζιού εξασφαλίζουν ομαλή απόδοση ισχύος, χωρίς το αυτοκίνητο να συμπεριφέρεται επιθετικά. Παράλληλα, η ρύθμιση του κιβωτίου ταχυτήτων έχει προσαρμοστεί στις υψηλότερες μέγιστες στροφές λειτουργίας του κινητήρα και στην αυξημένη ισχύ του.

Η ταχύτητα αποτελεί ανέκαθεν αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της ALPINA. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας. Αυτό που έχει σημασία είναι η αίσθηση που αποκομίζει ο οδηγός όταν κινείται με αυτή την ταχύτητα: πόσο φυσικά και σταθερά συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο και πόση σιγουριά εμπνέει.