Τα μοντέλα Opel που διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή

Ευελιξία και άνεση για τις οικογένειες

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Αυτοκινητο
Τα μοντέλα Opel που διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή
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Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού της UNICEF υπενθυμίζει σε ολόκληρο τον κόσμο τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και της προτεραιότητας που πρέπει να δίνεται στις ανάγκες τους. Η 20ή Νοεμβρίου σηματοδοτεί την επέτειο υιοθέτησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 1989.

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, η Opel αναδεικνύει τέσσερα μοντέλα που κάνουν την καθημερινότητα των οικογενειών πιο εύκολη, από τις διαδρομές προς το σχολείο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες μέχρι τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου και τις διακοπές. Τα Opel Grandland, Frontera, Combo και Zafira αποδεικνύουν πόση ευελιξία, άνεση και πρακτικότητα μπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα

Opel Grandland: Κορυφαία τεχνολογία και άνεση

Το Opel Grandland είναι ένα κορυφαίο SUV με γερμανική υπογραφή. Σχεδιάζεται και εξελίσσεται στην έδρα της Opel στο Rüsselsheim και κατασκευάζεται στο Eisenach της Γερμανίας, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι βραβευμένοι, αντιθαμβωτικοί προβολείς Intelli-Lux HD, με περισσότερα από 50.000 μεμονωμένα στοιχεία LED, καθώς και το πρακτικό Pixel Box στο εσωτερικό. Παράλληλα, τα καθίσματα Intelli-Seats, με εργονομική σχεδίαση, εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα άνεσης για τον οδηγό και τους επιβάτες.Το Grandland αποτελεί ιδανική επιλογή και για τα μεγάλα οικογενειακά ταξίδια, χάρη στον συνδυασμό ευρυχωρίας και αυτονομίας. Προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών που φτάνει έως τα 1.645 λίτρα.

Τα μοντέλα Opel που διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή

Opel Frontera: Πρωταθλητής στην ευελιξία

Με στιβαρή σχεδίαση, έξυπνες λύσεις και εντυπωσιακή ευελιξία, το Opel Frontera ανταποκρίνεται με ευκολία σε κάθε οικογενειακή δραστηριότητα. Από μια σύντομη εκδρομή και τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι τις καθημερινές μετακινήσεις, αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο για κάθε περίσταση. Χάρη στο ευρύχωρο εσωτερικό του και τον χώρο αποσκευών που φτάνει περίπου τα 1.600 λίτρα, προσφέρει άνεση στους επιβάτες και άφθονο χώρο για όλα όσα χρειάζεται μια οικογένεια.

Για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, το Frontera διατίθεται και σε επταθέσια διάταξη. Τα δύο επιπλέον καθίσματα της τρίτης σειράς αναδιπλώνονται ανεξάρτητα, επιτρέποντας την εύκολη προσαρμογή του εσωτερικού ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών και τις ανάγκες μεταφοράς.

Τα μοντέλα Opel που διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή

Opel Combo και Opel Zafira: Ευελιξία και άνεση για τις μεγάλες οικογένειες

Το Opel Combo προσφέρει επίσης εξαιρετική ευελιξία, με δύο επιλογές μήκους αμαξώματος. Η έκδοση L1, μήκους 4,41 μέτρων, φιλοξενεί έως πέντε επιβάτες, ενώ η μεγαλύτερη έκδοση L2, μήκους 4,76 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει έως επτά επιβάτες σε τρεις σειρές καθισμάτων. Ανάλογα με τη διαμόρφωση των καθισμάτων, το Combo L2 προσφέρει χώρο φόρτωσης έως 4 m3.

Για όσους αναζητούν τη μέγιστη δυνατή ευρυχωρία, το Opel Zafira αποτελεί την κορυφαία πρόταση της Opel στην κατηγορία των επιβατικών van. Διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος, 4,98 και 5,33 μέτρων, και μπορεί να φιλοξενήσει έως εννέα επιβάτες. Ξεχωρίζει η δυνατότητα διαμόρφωσης του πίσω χώρου με τέσσερα ανεξάρτητα καθίσματα σε αντικριστή διάταξη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα άνετο περιβάλλον για τους επιβάτες, ακόμη και στα μεγαλύτερα ταξίδια. Παράλληλα, το Zafira προσφέρει χώρο φόρτωσης έως 4,9 m3 στην έκδοση L3, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες μεταφοράς.

Τέσσερα μοντέλα, μια κοινή αποστολή: Να κάνουν την οικογενειακή μετακίνηση πιο εύκολη

Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική, όπως διαφορετικές είναι και οι καθημερινές της ανάγκες. Με τα Grandland, Frontera, Combo και Zafira, η Opel προσφέρει τέσσερις ολοκληρωμένες προτάσεις που συνδυάζουν ευρυχωρία, άνεση και πρακτικότητα. Με επιλογές συστημάτων κίνησης, από κινητήρες εσωτερικής καύσης έως αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, κάθε οικογένεια μπορεί να βρει το Opel που ταιριάζει στον δικό της τρόπο ζωής.

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