Το BMW Group ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή της όγδοης γενιάς της BMW Σειράς 3 στο εργοστάσιο του Dingolfing. Εκεί κατασκευάζεται η νέα BMW Σειρά 3 Sedan με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ στο μέλλον θα προστεθούν και εκδόσεις με plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης. Το μοντέλο υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα της Neue Klasse και ενσωματώνει βασικές τεχνολογίες της, όπως το BMW Panoramic iDrive, μια νέα ηλεκτρική και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, καθώς και νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Η παραγωγή μοιράζεται μεταξύ Μονάχου και Dingolfing.

Το BMW Group κατανέμει την παραγωγή της νέας γενιάς της Σειράς 3 σε δύο γερμανικά εργοστάσια: στο Μόναχο κατασκευάζεται η αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, ενώ στο Dingolfing παράγονται οι εκδόσεις της BMW Σειράς 3 Sedan με κινητήρες εσωτερικής καύσης και, από το 2027, με plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης.

Η κατανομή αυτή εκφράζει τη φιλοσοφία τεχνολογικής δεκτικότητας του BMW Group, επιτρέποντάς του να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες των πελατών με διαφορετικές επιλογές συστημάτων κίνησης. Για τον σκοπό αυτό, έχουν επενδυθεί συνολικά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην περαιτέρω αναβάθμιση των εργοστασίων παραγωγής οχημάτων στο Μόναχο και στο Dingolfing. Στο Dingolfing, η νέα BMW Σειρά 3 Sedan κατασκευάζεται ευέλικτα, μαζί με μοντέλα BMW Σειράς 4 και BMW Σειράς 5, στην ίδια γραμμή παραγωγής της αίθουσας συναρμολόγησης 50, η οποία μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή εκδόσεων με διαφορετικά συστήματα κίνησης.

Βασικά εξαρτήματα της νέας Σειράς 3 Sedan κατασκευάζονται στο Landshut, τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων στο δίκτυο εργοστασίων του BMW Group. Από εκεί προέρχονται, μεταξύ άλλων, οι στροφαλοθάλαμοι και οι κυλινδροκεφαλές για τους τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες, καθώς και ο άξονας μετάδοσης, ένα σημαντικό στοιχείο του συστήματος κίνησης.

Στο Landshut κατασκευάζονται επίσης εξαρτήματα εσωτερικού, όπως ο πίνακας οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του ντουλαπιού του συνοδηγού. Στο cockpit, μια νέα τεχνολογία φωτισμού προσδίδει ξεχωριστό ύφος στο εσωτερικό της νέας BMW Σειράς 3 Sedan: ένα ενσωματωμένο φωτιστικό στοιχείο αναδεικνύει τα διαφορετικά υλικά των επιφανειών μέσα από διακριτικό οπίσθιο φωτισμό. Στο BMW Group Plant Landshut, η συγκεκριμένη τεχνολογία πέρασε από το αρχικό στάδιο ανάπτυξης στην εφαρμογή της στη βιομηχανική παραγωγή και τελικά στη μαζική παραγωγή.Χάρη στον υψηλό βαθμό καθετοποίησης της παραγωγής και στο ευρύ φάσμα τεχνολογιών που διαθέτει, το Landshut συμβάλλει σημαντικά στην προστιθέμενη αξία της νέας γενιάς μοντέλων.

Η νέα BMW Σειρά 3 Sedan εντάχθηκε γρήγορα, έξυπνα και ευέλικτα στις υφιστάμενες δομές παραγωγής. Στο βαφείο και στη συναρμολόγηση, η BMW Σειρά 3 μπορεί να κατασκευάζεται σε μεγάλο βαθμό στις ήδη υπάρχουσες γραμμές παραγωγής, με τη χρήση δοκιμασμένων αρθρωτών διαδικασιών. Οι προσαρμογές αφορούσαν κυρίως τις νέες τεχνολογίες της Neue Klasse, όπως το BMW Panoramic iDrive, καθώς και τις αλλαγές που αυτό συνεπάγεται στην προ-συναρμολόγηση του cockpit.

Στο τμήμα κατασκευής αμαξωμάτων δημιουργήθηκε, εντός του υφιστάμενου κτιρίου, μια νέα γραμμή παραγωγής που μπορεί να εξυπηρετεί όλα τα συστήματα κίνησης. Το εργοστάσιο εφαρμόζει συστηματικά την επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού: περίπου το ένα τρίτο των 750 ρομπότ, καθώς και άλλα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού, προέρχονται από ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής. Στη διασφάλιση της ποιότητας συμβάλλουν επίσης σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η αυτόματη ρύθμιση της θέσης των θυρών και των καλυμμάτων του αμαξώματος για την επίτευξη της βέλτιστης εφαρμογής τους, καθώς και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος των επιφανειών.

Οι διαδικασίες logistics έχουν επίσης αυτοματοποιηθεί και ψηφιοποιηθεί περαιτέρω. Αυτοματοποιημένα περονοφόρα οχήματα, Splitbots και περίπου 250 Smart Transport Robots συνεργάζονται έξυπνα, υποστηρίζοντας τις παραλαβές υλικών και την τροφοδοσία της παραγωγής.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος της συνεχούς εξέλιξης της παραγωγής του BMW Group, σύμφωνα με το όραμα BMW iFACTORY, το οποίο συνδυάζει τις αρχές της λιτής παραγωγής με την εξοικονόμηση πόρων και την ψηφιοποίηση. Η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, τα έξυπνα ρομποτικά συστήματα και οι ψηφιοποιημένες διαδικασίες logistics συμβάλλουν στην αποδοτικότητα και την ποιότητα.