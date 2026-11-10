Στο kick off party του MadWalk 2026 by Three Cents βρέθηκε το Star.gr, όπου συνάντησε αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά της μόδας και της μουσικής.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Fipster, οι οποίοι έφτασαν μαζί στο πάρτι και μίλησαν για τη φιλία τους, την προσωπική τους ζωή αλλά και όσα συμβαίνουν στην τηλεόραση.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική για την αλλαγή που έχει παρατηρήσει στον εαυτό της το τελευταίο διάστημα, ενώ δέχτηκε και ερωτήσεις για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση τους, η ίδια επέλεξε να μην απαντήσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια συζήτηση.

«Δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο. Και στο πόδι τώρα. Δε θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο εδώ», ανέφερε αρχικά, ενώ όταν ρωτήθηκε ευθέως αν είναι μαζί με τον τραγουδιστή ή αν έχουν κάνει ένα διάλειμμα, επέμεινε στη στάση της.

«Δε θα σας πω. Καταλαβαίνω τον λόγο που ρωτάτε. Και η σχέση μου με τον Χρήστο είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό να ρωτάτε. Αλλά κάποια στιγμή, όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσω», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς για την προσωπική της ζωή, σημειώνοντας πως ο κόσμος μπορεί να ξεχωρίσει τι ισχύει και τι όχι. «Φήμες πάντα θα γράψουν. Ο κόσμος, νομίζω, δεν είναι χαζός. Ξέρει. Φαίνεται ότι δεν τα πιστεύει, πάλι καλά», σχολίασε.

Χρήστος Μάστορας-Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η αλλαγή στη ζωή της και η ψυχοθεραπεία

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εξήγησε πως το τελευταίο διάστημα αισθάνεται πολύ πιο ήρεμη, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους ανθρώπους που τη συνάντησαν στο πάρτι.

Όταν η συζήτηση πήγε στους λόγους που την έχουν βοηθήσει να βρει τις ισορροπίες της, αποκάλυψε πως έχει κάνει πολλή ψυχοθεραπεία.

«Παιδιά, έχω κάνει πάρα πολλή ψυχοθεραπεία. Πάρα πολύ. Αυτό το διάστημα έχω κάνει ψυχοθεραπεία, οπότε γι' αυτό. Ή έχει έρθει κάποια άλλη προσωπικότητά μου», είπε με χιούμορ.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της φαίνεται πως έπαιξαν και κάποιες δύσκολες στιγμές που βίωσε. Όπως εξομολογήθηκε, το καλοκαίρι έχασε μία φίλη της, μια απώλεια που την έκανε να δει διαφορετικά τη ζωή και να επαναπροσδιορίσει αρκετά πράγματα.

«Κάπως ταρακουνήθηκα, κάπως είδα πόσο μικρή είναι η ζωή», ανέφερε συγκινημένη.

Η φιλία με τον Fipster και η τηλεόραση

Από την πλευρά του, ο Fipster μίλησε για τη φιλία τους, παραδεχόμενος πως έχουν υπάρξει στιγμές έντασης μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να έχουν αφήσει τις διαφωνίες να επηρεάσουν τη σχέση τους.

Η Γαρυφαλλιά, μάλιστα, αποκάλυψε πως ο φίλος της λειτουργεί συχνά ως ένας άνθρωπος που την ηρεμεί όταν τα πράγματα στην προσωπική της ζωή μοιάζουν μπερδεμένα.

«Ο Φίλιππος με χαλαρώνει πολύ στα προσωπικά μου. Αν εγώ είμαι σε μια ένταση, τα έχω μπερδεμένα στο μυαλό μου, έρχεται και με χαλαρώνει κάπως. Οπότε νομίζω ότι με συμβουλεύει σωστά», είπε.

Οι δυο τους ρωτήθηκαν και για το ενδεχόμενο να βρεθούν τηλεοπτικά μαζί, με τον Fipster να θεωρεί πως δεν θα τους ταίριαζε μια τέτοια συνεργασία. Η Γαρυφαλλιά, από την άλλη, ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται άνετα με την τηλεόραση και δεν την παρακολουθεί ιδιαίτερα.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου - Κατερίνα Καραγιάννη