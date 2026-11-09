Η καριέρα ενός από τους γνωστότερους Βρετανούς ηθοποιούς σκάει με κρότο και γίνεται θρύψαλα. Μέχρι χτες ήταν ο χαρισματικός Ράσελ Μπραντ, σήμερα κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Η δημοσιογραφική έρευνα έφερε στο φως την αλήθεια: τώρα το δικαστήριο τον καταδικάζει σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών.

«Περίπου πριν από 20 χρόνια, Ράσελ Μπραντ, γινόσουν διάσημος. Ήσουν έξυπνος και, στα μάτια πολλών, αστείος και χαρισματικός. Είχες επίσης γίνει ένα σεξουαλικό αρπακτικό», είπε ο δικαστής.

Ο σούπερ σταρ έφτασε στο δικαστήριο με τη σύντροφό του. Από τα κόκκινα χαλιά στις πρεμιέρες, περνάει στην αίθουσα των δικαστηρίων. Ο Μπραντ ήταν ένας άντρας που δεν καταλάβαινε πως το «όχι» είναι «όχι». Μετά την απόφαση, η οικογένειά του μιλάει για αδικία: «Είναι λυπηρό. Είναι τραγικό. Είναι άδικο».

Ο Μπραντ δεν ήταν αυτός που φαινόταν στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Ήταν ένας σκοτεινός τύπος με άρρωστες ορέξεις.

«Οι σκέψεις μου σήμερα είναι με τις γυναίκες που εμφανίστηκαν και έκαναν αυτή την έρευνα δυνατή», είπαν οι δικηγόροι των θυμάτων.

Το σκεπτικό της απόφασης ήταν κόλαφος. Ο Μπραντ εξαργύρωνε και εκμεταλλευόταν τη δημοσιότητα για να προσεγγίζει τα θύματά του.

«Ο Ράσελ Μπραντ είναι ένας χειριστικός σεξουαλικός θηρευτής, ο οποίος χρησιμοποιούσε τη αυξανόμενη φήμη και εξουσία του για να δημιουργεί καταστάσεις στις οποίες μπορούσε να κυνηγά γυναίκες σεξουαλικά, ανεξάρτητα από το τι ήθελαν εκείνες», συνέχισαν έξω από τα δικαστήρια

Στη φυλακή θα εκτίσει τα 2/3 της ποινής του και στη συνέχεια θα τεθεί υπό επιτήρηση, πιθανότατα με βραχιολάκι.

Ο Ράσελ Μπραντ ψιθύρισε «σε αγαπώ» στη σύζυγό του προτού τον απομακρύνουν από την αίθουσα αστυνομικοί για να μεταφερθεί στη φυλακή.

Νωρίτερα, ένα από τα θύματα του Μπραντ, το οποίο βίασε το 2009, δήλωσε, σε μια ανακοίνωση, την οποία ανέγνωσαν εισαγγελείς ότι το ψυχικό τραύμα της επίθεσης είναι «κάτι που κουβαλάω μαζί μου καθημερινά και συχνά νιώθω ότι θα διαρκέσει για πάντα».

Ο δικηγόρος του πρώην αστέρα του Χόλιγουντ επισήμανε πως εκείνος, ο οποίος έχει μιλήσει εκτενώς σχετικά με το πώς ξεπέρασε τον εθισμό του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά αλλά και για τη χριστιανική πίστη του, είναι «ένας θεμελιωδώς διαφορετικός άνθρωπος σήμερα και είναι έτσι εδώ και πολύ καιρό».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει ανακοινώσει πως ο Ράσελ Μπραντ τελεί υπό έρευνα για δύο ακόμη βιασμούς που φέρεται να διέπραξε, ένας εκ των οποίων σε βάρος ενός 16χρονου εκείνη την εποχή κοριτσιού, με τον αρχηγό της λονδρέζικης αστυνομίας να λέει την Παρασκευή ότι «δεν θα εκπλαγεί εάν ακόμα περισσότεροι αποκαλυφθούν».

Ο πρώην πρωταγωνιστής έχει αρνηθεί ότι είχε μη συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις. Αθωώθηκε για δυο ακόμη κατηγορίες για βιασμό και μια απόπειρα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

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