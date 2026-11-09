Η TOYOTA RACING έριξε την αυλαία σε μια θεαματική σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA, ανακτώντας τον τίτλο των οδηγών στον όγδοο και τελευταίο γύρο του 2026, τον 6ωρο αγώνα της Μόντσα.Τέσσερις νίκες αυτή τη σεζόν – συμπεριλαμβανομένων των 24 Ωρών του Λε Μαν και του εντός έδρας αγώνα της στο Fuji Speedway – βοήθησαν την ομάδα να εξασφαλίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών τον περασμένο μήνα στον προτελευταίο γύρο στη Βαρκελώνη, στην πρώτη της χρονιά που αγωνίζεται ως TOYOTA RACING.

Πριν τον τελικό γύρο στην Ιταλία, η μάχη για τον τίτλο των οδηγών ήταν μια αναμέτρηση μεταξύ των δύο πληρωμάτων των αυτοκινήτων της ομάδας. Στις 6 Ώρες της Μόντσα, οι Sebastien Buemi, Brendon Hartley και Ryo Hirakawa εξασφάλισαν το στέμμα με το #8 TR010 HYBRID τους, τερματίζοντας στην 11η θέση.

Μετά από τρεις νίκες αυτή τη σεζόν, το πλήρωμα με τον αριθμό #8 κατέκτησε τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο του μαζί. Για τον Buemi και τον Hartley, ο θρίαμβος αυτής της σεζόν είναι ο πέμπτος τίτλος τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ ο Hirakawa κατακτά τον τρίτο του τίτλο.

Οι νικητές του Le Mans, Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries, χρειαζόταν να ξεπεράσουν ένα έλλειμμα 17 βαθμών για να κατακτήσουν τον τίτλο με το #7 TR010 HYBRID τους. Μια δύσκολη ανταγωνιστική κατάσταση και για τα δύο αυτοκίνητα στη Μόντσα έκανε το έργο τους ακόμη πιο δύσκολο και τερμάτισαν 12οι.

Έτσι, η TOYOTA RACING τερματίζει την πρώτη αγωνιστική σεζόν για το TR010 HYBRID με τέσσερις νίκες και επτά βάθρα στο ενεργητικό της. Το διπλό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σημαίνει ότι η ομάδα έχει πλέον κερδίσει οκτώ τίτλους κατασκευαστών και επτά τίτλους οδηγών από την επιστροφή της στο WEC το 2012.

Ο αγώνας στην Μόντσα αποδείχθηκε ένα απαιτητικό φινάλε μιας εξαιρετικά επιτυχημένης σεζόν. Η μόνη συμμετοχή σε στεγνές συνθήκες το Σαββατοκύριακο του αγώνα ήταν στις κατατακτήριες, παρέχοντας σχετικά λίγα δεδομένα στα οποία θα μπορούσαν να βασιστούν οι ρυθμίσεις και οι στρατηγικές του αγώνα. Το αυτοκίνητο #8 ξεκίνησε 14ο, ενώ το #7 παρατάχθηκε 17ο.

Μπροστά σε ένα πλήθος 75.181 θεατών, ο Conway είχε την τιμή να ξεκινήσει στον τελευταίο του αγώνα πριν από την αποχώρησή του μετά από 12 σεζόν, δύο τίτλους και 20 νίκες με την ομάδα από τότε που εντάχθηκε το 2014.

Και τα δύο αυτοκίνητα πίεσαν σκληρά για να φτάσουν στην βαθμολογούμενη δεκάδα και κέρδισαν θέσεις. Ο αγώνας περιελάμβανε τέσσερις περιόδους με αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά δεν σημειώθηκαν συμβάντα για τα TR010 HYBRID μέχρι τα τελευταία 90 λεπτά. Το #7 υπέστη ζημιά στο αμάξωμα σε επαφή με ένα Ford LMGT3 στο πρώτο σικέιν. Ο Kobayashi χτυπήθηκε από πίσω από το #17 Genesis λίγους γύρους αργότερα στην ίδια στροφή.

Αλλά και τα δύο αυτοκίνητα απέφυγαν περαιτέρω δράματα και πήραν την καρό σημαία καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από τον «Ναό της Ταχύτητας», ολοκληρώνοντας μια επιτυχημένη σεζόν του 2026.

