Σημαντικές διαφορές έχουν οι δύο NAVTEX που εξέδωσε η Ελλάδα σε διάστημα μόλις μιας ημέρας, για δύο διαφορετικά έργα. Το ένα αφορά το πολυσυζητημένο καλώδιο. Το άλλο αφορά καλώδιο οπτικών ινών, που συνδέει Σαουδική Αραβία, Κύπρο και Κρήτη. Τις διαφορές εντόπισε και παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο Κώστας Συμεωνίδης.

Όπως ανέφερε, στη NAVTEX που εκδόθηκε στις 5 Νοεμβρίου για το καλώδιο οπτικών ινών ανατολικά της Κρήτης που συνδέει Σαουδική Αραβία, Κύπρο και Ελλάδα, αναφερόταν επί λέξει ότι «η έρευνα θα διεξαχθεί σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και υφαλοκρηπίδα».

H ΝΑVTEX για το καλώδιο EMC

Αντίθετα, στη NAVTEX που βγάλαμε μια μέρα μετά, στις 6 Νοεμβρίου, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Ισραήλ, δεν υπάρχει παρόμοια αναφορά περί ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Aπλά γίνεται αναφορά σε «ανατολική Μεσόγειο, ερευνητικές εργασίες για εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδίου από το πλοίο ABEILLE MARENGO».

H ΝΑVTEX για το καλώδιο GSI

Για κάποιο λόγο, στη δεύτερη αυτή NAVTEX δεν θέλαμε να τονίσουμε την ελληνική ΑΟΖ. Αντίθετα, η Τουρκία, στη δικιά της ΑΝΤΙ-NAVTEX για το καλώδιο, την ίδια μέρα, 6 Νοεμβρίου, λέει ότι τμήμα της ελληνικής NAVTEX) «βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας που δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020”». Η Ελλάδα δεν απάντησε σε αυτό.

Όσον αφορά τι μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες στο πεδίο με τους Τούρκους, ο στρατιωτικός συντάκτης του Star ανέφερε:

«Αν οι Τούρκοι στείλουν πλοίο στην περιοχή, θα στείλουμε ανάλογα κι εμείς. Αν στείλουν Λιμενικό οι Τούρκοι, θα στείλουμε Λιμενικό κι εμείς. Φρεγάτα οι Τούρκοι, φρεγάτα κι εμείς. Είναι πιθανόν επίσης να στείλουν πλοίο να υπάρξει ηχητική παρενόχληση μέσω ασυρμάτου, δηλαδή για να πουν ότι δήθεν το ερευνητικό πλοίο πλέει εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, στο οποίο θα υπάρξει αντίστοιχη απάντησε από ελληνικό πλοίο. Ένα κακό σενάριο είναι να υπάρξει κανονική παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους από τουρκικό πολεμικό πλοίο και εμπλοκή με ελληνικά πλοία. Μπορεί όμως και να μην συμβεί απολύτως τίποτα».