Renault Forefront Concept: Τηλεχειριζόμενο όχημα παντός εδάφους

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 09.11.26, 09:02
Καινοτόμο τηλεχειριζόμενο όχημα από Renault για αμυντικές εφαρμογές
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Το Forefront Concept είναι μια τηλεχειριζόμενη πλατφόρμα εδάφους με τετρακίνηση, τετραδιεύθυνση και δύο ηλεκτροκινητήρες. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή κινητικότητα, εξαιρετική ευελιξία ελιγμών και κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες σε κάθε είδους έδαφος. Με τηλεχειριζόμενη και αθόρυβη λειτουργία, το πρωτότυπο έχει ως στόχο μια αυτονομία περίπου 400 χιλιομέτρων, η οποία μπορεί να επεκταθεί με σύστημα range extender.

Renault Forefront Concept: Τηλεχειριζόμενο όχημα παντός εδάφους
Με στόχο το ωφέλιμο φορτίο έως 1 τόνου, έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών χρήσεων, όπως: υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας, αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, επιχειρήσεις αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, υποστήριξη πυρών και εκκένωση. Παράλληλα, μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολιτικές εφαρμογές, ιδίως για επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας, στην εφοδιαστική αλυσίδα και για παρεμβάσεις σε περιορισμένους ή επικίνδυνους χώρους εργασίας.

Renault Forefront Concept: Τηλεχειριζόμενο όχημα παντός εδάφους

Η εταιρεία John Cockerill σχεδίασε τις λειτουργίες τηλεχειρισμού για σύνθετα περιβάλλοντα και αυτονομίας του πρωτοτύπου, συνεισφέροντας, παράλληλα, με την τεχνογνωσία της στη στρατιωτική προσαρμογή οχημάτων και στην επιχειρησιακή υποστήριξη. Η εμπειρία της στα θωρακισμένα οχήματα και στα αμυντικά συστήματα ενισχύει την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα του Forefront Concept, καθώς και την προσαρμοστικότητά του στις απαιτήσεις του πεδίου. Στο πλαίσιο του έργου, η John Cockerill έχει αναπτύξει αρθρωτές και επεκτάσιμες λύσεις τηλεχειρισμού και αυτονομίας, με απώτερο στόχο να μπορεί η πλατφόρμα να λειτουργεί πλήρως αυτόνομα, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ασφαλή και προστατευμένη λειτουργία των συστημάτων της.

Renault Forefront Concept: Τηλεχειριζόμενο όχημα παντός εδάφους

Το Forefront Concept αναπτύχθηκε με τη συμβολή των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. 

“Το Forefront Concept, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη John Cockerill, καταδεικνύει τη συμβολή που μπορεί να έχει η βιομηχανική και τεχνολογική τεχνογνωσία του Ομίλου Renault σε έναν στρατηγικό τομέα, όπως τα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, τα οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να βρουν πολλαπλές εφαρμογές τόσο στον πολιτικό, όσο και στον στρατιωτικό τομέα”. 
François Provost, CEO, Renault Group

“ Χάρη στην αρθρωτή, ανοικτή και επεκτάσιμη ρομποτική αρχιτεκτονική, η πλατφόρμα ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, περιορίζοντας, παράλληλα, την έκθεση των στρατιωτών στον κίνδυνο. Με το Forefront Concept, η John Cockerill αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στη ρομποτική, στις στρατιωτικές εφαρμογές και στα αυτόνομα συστήματα, για να προσφέρει μια ανθεκτική λύση υψηλών επιδόσεων, η οποία μπορεί να περάσει γρήγορα σε βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας”. 
Jean-Luc Maurange, CEO, John Cockerill
 

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