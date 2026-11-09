Μια μοναδική εμπειρία στον συναρπαστικό κόσμο της Formula 1 προσέφερε η Shell σε 52 τυχερούς του Shell Go+, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο Athens Ferrari Showroom. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την ατμόσφαιρα ενός αγώνα Formula 1, παρακολουθώντας το Grand Prix της Βραζιλίας.

Σε έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, την τεχνολογία και το πάθος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι νικητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη έναν συναρπαστικό αγώνα, αλλά να δοκιμάσουν και τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτή Formula 1, βιώνοντας την αίσθηση της οδήγησης σε μια αγωνιστική πίστα! Παράλληλα, συμμετείχαν και σε ένα διαδραστικό quiz, δοκιμάζοντας τις γνώσεις τους γύρω από τον κόσμο των αγώνων, τις ομάδες και την ιστορία του θεσμού. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η αποκλειστική ξενάγηση στο συνεργείο της Ferrari, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο και τις εργασίες που συνδέονται με τα εμβληματικά αυτοκίνητα, ανακαλύπτοντας μια αθέατη πλευρά του κόσμου της της ιταλικής εταιρείας. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με δώρα και εκπλήξεις για τους νικητές.

Μέσα από τέτοιες ενέργειες, η Coral επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της, δημιουργώντας ευκαιρίες που ξεπερνούν την καθημερινή τους συναλλαγή και μετατρέπονται σε ξεχωριστές εμπειρίες. Με πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ψυχαγωγία, τη συμμετοχή και την επιβράβευση, η εταιρεία συνεχίζει να αναδεικνύει την αξία της σχέσης της με το κοινό της.

Σχετικά με την Coral – Shell Licensee

Τον Ιούνιο του 2010, η Motor Oil, απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.

H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E.

Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 42 πρατήρια. Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 12 πρατήρια. Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 37 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η Coral Fuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία. Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας.

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια μας και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas.

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας, που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφουγκράζεται τα σύγχρονα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

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