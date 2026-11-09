Το πρώτο της παιδικό βιβλίο με τίτλο «Lily and the Magic Table» στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη παρουσίασε η Μαρίλυ Γλύπτη–Κανελλάκη.
Χάρης Βαφειάς: Η ηλικία, η περιουσία και η εντυπωσιακή σύζυγος του Dragon
Ανάμεσα στους διάσημους που έδωσαν το παρών ήταν και ο επιχειρηματίας και επενδυτής του Dragons' Den Χάρης Βαφειάς με τη σύζυγό του, Έμιλυ Βαφειά.
Η εικαστικός (καλλιτέχνις) και αρχιτέκτονας / interior designer, επέλεξε ένα total black σύνολο συνδυάζοντας ένα μαύρο σακάκι σε ίσια γραμμή το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο παντελόνι.
Και ο επιχειρηματίας επέλεξε ένα σκούρο ανθρακί bomber/puffer μπουφάν συνδυασμένο με μαύρο πουκάμισο και σκούρο παντελόνι.
Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 14 χρόνια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο και μια κόρη.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.