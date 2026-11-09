Η Αναστασία σάρωσε στην πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη

Τα «έσπασαν» με τον Νίκο Κουρκούλη

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Η Αναστασία σάρωσε στην πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη
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Με μια λαμπερή πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο Νίκος Κουρκούλης και η Αναστασία έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη των φετινών τους εμφανίσεων στο MonaΛisa Music Hall στη Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας στο κοινό της συμπρωτεύουσας μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και αγαπημένα τραγούδια.

Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!

Η Αναστασία, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού τραγουδιού, παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες προσωπικές της επιτυχίες με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και ξεχωριστές διασκευές, δίνοντας τη δική της σύγχρονη ερμηνευτική ταυτότητα σε τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους.

Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις διασκευές θα συμπεριληφθούν στο νέο της άλμπουμ με τίτλο «Έρωτας Είναι», το οποίο κυκλοφορεί αυτήν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια νέα δισκογραφική δουλειά με αγαπημένα τραγούδια-έκπληξη, που αποκτούν τη δική της ξεχωριστή μουσική προσέγγιση. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το αγαπημένο, διαχρονικό «Κόψε Με Στα Δυο» του Παντελή Παντελίδη, που ακούγεται ασταμάτητα αυτές τις μέρες στα ραδιόφωνα.

Αυτό, όμως, που πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η χημεία των δύο καλλιτεχνών. Τα κοινά τους ντουέτα αποτέλεσαν μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Με πειράγματα, χαμόγελα, αυθορμητισμό και μια αβίαστη επικοινωνία μεταξύ τους, ο Νίκος Κουρκούλης και η Αναστασία δημιούργησαν ένα ξεχωριστό κλίμα επί σκηνής, δίνοντας μια φρέσκια και διασκεδαστική διάσταση στις κοινές τους εμφανίσεις, με το κοινό να τους αποθεώνει.

Για την Αναστασία, κάθε εμφάνιση είναι μια ευκαιρία να μοιραστεί τη μουσική που αγαπά, να δοκιμάσει διαφορετικά ερμηνευτικά μονοπάτια και φυσικά να τραγουδήσει μαζί με το κοινό της. Και η πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη ήταν μόνο η αρχή.  

 

 

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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ
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