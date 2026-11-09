Σε χριστουγεννιάτικο mood η Ελένη Τσολάκη: Στόλισε με την κόρη της

«Τα γεμίζεις όλα με χρυσόσκονη»

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Το πιο όμορφο ξεκίνημα για την εορταστική περίοδο έκανε η Ελένη Τσολάκη, έχοντας στο πλευρό της το πιο αγαπημένο της πρόσωπο, την κορούλα της. Η παρουσιάστρια μπήκε από νωρίς σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, απολαμβάνοντας μαζί με τη μικρή της τις πρώτες οικογενειακές στιγμές που κάνουν αυτές τις ημέρες τόσο ξεχωριστές.

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Σε χριστουγεννιάτικο mood η Ελένη Τσολάκη: Στόλισε με την κόρη της

Μαμά και κόρη πέρασαν δημιουργικό χρόνο στο σπίτι τους, στόλισαν μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και έδωσαν μια γλυκιά, γιορτινή νότα στον χώρο τους. Δεν έμειναν, όμως, μόνο στα στολίδια, αφού φόρεσαν τις ποδιές τους και μπήκαν στην κουζίνα για να φτιάξουν λαχταριστά μελομακάρονα, γεμίζοντας το σπίτι με αρώματα Χριστουγέννων.

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Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις όμορφες αυτές στιγμές, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει να δημιουργεί τις πρώτες χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις με την κόρη της.

Σε χριστουγεννιάτικο mood η Ελένη Τσολάκη: Στόλισε με την κόρη της

«Φέτος στολίσαμε μαζί! Τα γεμίζεις όλα με χρυσόσκονη Άγγελέ μου! Καλές γιορτές σε όλους με υγεία και μπόλικη αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας με λίγα λόγια όλη την τρυφερότητα και τη χαρά που της χαρίζει η μητρότητα.

 

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