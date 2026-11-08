Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε ανοιχτά για μια προσωπική υπόθεση που, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκε του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη τον Μάιο του 2025, συνδέοντας την έντονη ψυχική φόρτιση με τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί από ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος.

Όπως έγινε γνωστό από τα όσα ανέφερε στην εκπομπή Τετ α Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος, η ίδια νοσηλεύτηκε στο Αιγινήτειο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ περιέγραψε ότι το γεγονός που τη λύγισε περισσότερο δεν ήταν η οικονομική ζημία, αλλά η αίσθηση προδοσίας από πρόσωπα που εμπιστευόταν και είχαν ενεργό ρόλο στη ζωή και την εκπροσώπησή της.

Η ηθοποιός περιέγραψε την υπόθεση ως κάτι που εξακολουθεί να τη βαραίνει ψυχολογικά και απέφυγε να επεκταθεί περισσότερο ως προς τις λεπτομέρειες. Ανέφερε αυτούσια: «Δε θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι κάτι που με βασανίζει ακόμα. Έγινε κάτι στην προσωπική μου ζωή, το οποίο ήταν δόλιο για εμένα, προβοκατόρικο, πάρα πολύ άσχημο. Με έμπλεξαν σε μια ιστορία κάπου να με διασύρουν εσκεμμένα, και οικονομικά έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό».

Σε άλλη αποτύπωση της ίδιας τοποθέτησής της, η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε: «Είναι κάτι που με βασανίζει ακόμα. Έγινε κάτι στην προσωπική μου ζωή το οποίο ήταν δόλιο για μένα, προβοκατόρικο, πάρα πολύ άσχημο. Με μπλέξανε σε μια ιστορία κάπου να με διασύρουν εσκεμμένα – και οικονομικά έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό».

Η αναφορά της αφορά, όπως είπε, μια υπόθεση με σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο, την οποία συνέδεσε με εσκεμμένη προσπάθεια διασυρμού της στην προσωπική της ζωή.

Η Βάνα Μπάρμπα με την κόρη της Φαίδρα Θεοδώρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η καταγγελία για δικηγόρους, φίλους και περιουσιακά στοιχεία

Η Βάνα Μπάρμπα στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόσωπα που, όπως είπε, βρίσκονταν κοντά της. Εξήγησε ότι η οικονομική απώλεια δεν ήταν το βασικό τραύμα, αλλά η διαπίστωση ότι άνθρωποι που θεωρούσε δικούς της λειτούργησαν σε βάρος της.

Η ίδια δήλωσε: «Για εμένα τα χρήματα πάντα ήταν ο τρίτος τροχός της αμάξης, ποτέ δεν ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν η καλή ψυχολογία, αλλά όταν κατάλαβα ότι προδόθηκα από ανθρώπους που ήταν δικηγόροι μου, φίλοι μου, άνθρωποί μου, υποτίθεται, οι οποίοι με έριξαν, είπαν ψέματα μόνο και μόνο για να πάρουν αυτοί κάποια περιουσιακά στοιχεία, και κατάλαβα ότι αυτό είναι στημένο από δικούς μου ανθρώπους, εκείνη την ώρα ήταν τέτοια η ταραχή και η στενοχώρια μου που μόλις το συνειδητοποίησα, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν είχα καν άρθρωση για νομίζω 3-4 ημέρες. Τρόμαξα πάρα πολύ. Η κόρη μου δεν ήταν μπροστά».

Με τις αναφορές αυτές, η ηθοποιός απέδωσε την προσωπική της κατάρρευση όχι στο οικονομικό μέρος της υπόθεσης, αλλά στην απώλεια εμπιστοσύνης απέναντι σε πρόσωπα που ανήκαν στον στενό της κύκλο.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα στον Τάσο Τρύφωνος

Το εγκεφαλικό, η νοσηλεία στο Αιγινήτειο και οι ημέρες χωρίς ομιλία

Η Βάνα Μπάρμπα συνέδεσε ευθέως τη στιγμή της συνειδητοποίησης με το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Μάιο του 2025. Όπως περιέγραψε, αμέσως μετά βρέθηκε σε κατάσταση αδυναμίας ομιλίας και άρθρωσης για αρκετές ημέρες.

Η ίδια αποκάλυψε: «Ήταν τέτοια η ταραχή μου και η στεναχώρια μου που μόλις το συνειδητοποίησα έπαθα το εγκεφαλικό, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν είχα άρθρωση για 3-4 μέρες. Η κόρη μου δεν ήταν μπροστά».

Από τη συνέντευξή της προκύπτει ότι το περιστατικό υγείας για το οποίο νοσηλεύτηκε στο Αιγινήτειο είχε προηγηθεί χρονικά της τηλεοπτικής της εξομολόγησης, ενώ η ίδια μίλησε για τον φόβο που βίωσε όταν έχασε την ικανότητα να μιλήσει καθαρά.