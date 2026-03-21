Βάνα Μπάρμπα: «Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα»

Η εξομολόγηση για την εμμηνόπαυση και τις αλλαγές στη ζωή της

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για την εμμηνόπαυση και τις αλλαγές στο σώμα της στην εκπομπή «Ζω καλά».
  • Ανέφερε ότι υπήρξε δύσκολη περίοδος 7 ετών με έντονα συμπτώματα και ζήτησε ιατρική βοήθεια.
  • Περιέγραψε την εμπειρία της με εφίδρωση, έλλειψη ερωτικής διάθεσης και κατάθλιψη.
  • Τόνισε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για τις αλλαγές που ήρθαν, ούτε για τα κιλά και τις ψυχολογικές επιπτώσεις.
  • Η γνωριμία της με ενδοκρινολόγο άλλαξε τη ζωή της.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Βάνα Μπάρμπα στην εκπομπή «Ζω καλά», όπου βρέθηκε καλεσμένη το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Η ηθοποιός μίλησε στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για την εμμηνόπαυση και τις αλλαγές στο σώμα της και στην ερωτική της διάθεση, σημειώνοντας πως δεν είχε προετοιμαστεί γι’ αυτές.

Αρχικά, η Βάνα Μπάρμπα περέγραψε μια δύσκολη περίοδο με έντονα συμπτώματα που κράτησε 7 χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε τη βοήθεια γιατρού.

Βάνα Μπάρμπα: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη επταετία

Βάνα Μπάρμπα: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη επταετία

«Η εμμηνόπαυση δεν είναι εύκολη περίοδος, δεν είχαμε την απαιτούμενη γνώση. Ούτε εγώ την είχα. Μετά τα 48-50 άρχισα να βλέπω τη ζωή μου να αλλάζει. Ξεκινούσε από το σωματικό, είχα τρομερή εφίδρωση, άρχισα να μην έχω όρεξη για το τίποτα, δεν ήθελα να έχω σχέσεις. Και είναι αμαρτία, πραγματικά… Σε μένα διήρκησε επτά χρόνια…Μετά γνώρισα έναν εξαιρετικό ενδοκρινολόγο και άλλαξε όλη μου η ζωή… Υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές σε αυτή την επταετία. Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα. Ήμουν χάλια. Πήγαινα σε συνεντεύξεις και έλεγα ότι θα βγω με σαγιονάρες. Δεν ήθελα να φτιαχτώ, ήταν η πλήρης εγκατάλειψη», παραδέχτηκε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν ήταν προετοιμασμένη για όσα ακολούθησαν στη ζωή της:

«Δεν  ήμουν προετοιμασμένη για καμία από τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή μου με την εμμηνόπαυση. Ούτε για τα κιλά, ούτε για την κατάθλιψη, ούτε για τον ερωτισμό. Έλεγα ότι γι΄ αυτά φταίνε οι απώλειες των ανθρώπων που είχα…». 

 

