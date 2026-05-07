Ford: Τα ηλεκτρικά μοντέλα που προσφέρουν οικονομικές μετακινήσεις

Πρώτη Δημοσίευση: 04.05.26, 09:05
Ford: Τα ηλεκτρικά μοντέλα που προσφέρουν οικονομικές μετακινήσεις
Σε μια εποχή στην οποία οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, το πραγματικό κόστος των μετακινήσεων ανεβαίνει κατακόρυφα. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα της Ford συνεχίζουν να προσφέρουν μια εναλλακτική προσέγγιση, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις καθημερινές και όχι μόνο μετακινήσεις, σε συνδυασμό με αισθητά μειωμένες ανάγκες συντήρησης.

Σήμερα, η αμιγώς ηλεκτρική οικογένεια των επιβατικών οχημάτων Ford απαριθμεί τέσσερα μέλη που σηματοδοτούν ξεκάθαρα τη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Με αφετηρία τη Mustang Mach-E, η οποία άνοιξε τον δρόμο, και με την μετέπειτα προσθήκη των Explorer, Capri και Puma Gen-E, η Ford συνεχίζει να φέρνει ακόμα πιο κοντά στον σύγχρονο οδηγό τα μοναδικά πλεονεκτήματα και οφέλη της ηλεκτροκίνησης και σε επίπεδο κόστους.Διαθέσιμη και αυτή σε εκδόσεις με μπαταρία υψηλής τάσης Εκτεταμένης Χωρητικότητας και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει τα 615 km και μέση κατανάλωση από 17 kWh/100 km που επιτρέπει στον οδηγό της να απολαμβάνει την οδήγησή της με μόλις 3,4 €/100km.

Αποτελώντας το νεότερο και πιο προσιτό επιβατικό EV της γκάμας Ford, το νέο Puma Gen-E πρωτοπορεί με την κορυφαία αποδοτικότητά του, επιδεικνύοντας απαράμιλλη οικονομία εντός και εκτός πόλης. Μέσα σε αστικό περιβάλλον μπορεί να διανύσει απροβλημάτιστα έως και 523 km μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, ενώ σε μεικτές συνθήκες εξασφαλίζει μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 13,1 kWh/100 χλμ προσφέροντας στον ιδιοκτήτη του οικονομική μετακίνηση με κόστος 2,6 €/100 km.*

Παράλληλα, στην πολυσυλλεκτική γκάμα εκδόσεων των νέων Explorer και Capri, οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτοκίνησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολικά κορυφαία αποδοτικότητα τους. Οι εκδόσεις Εκτεταμένης Χωρητικότητας εξασφαλίζουν αυτονομία έως 602 km για το Explorer και 627 km για το Capri, με κατανάλωση 15,8 kWh/100 και 15 kWh/100 km αντίστοιχα, που μεταφράζεται σε μετακίνηση με κόστος μόλις 3,2 και 3 €/100 km, αντίστοιχα.Όλα τα παραπάνω μπορεί κανείς να τα αποκτήσει με χρηματοδότηση μέσω της Ford Finance που προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά επιτόκια της αγοράς, από μόλις 0,9%.

 

