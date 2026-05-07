Είναι 36 χρόνων, συνθέτρια, τραγουδίστρια, ιδρύτρια του δικού της συγκροτήματος και φέτος θα εκπροσωπήσει την Ουκρανία στον 70ό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο λόγος για τη Leléka, η οποία με θεατρικές σπουδές και εξειδίκευση στη τζαζ φωνητική, έρχεται στη φετινή Eurovision ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ridnym» και υπόσχεται να μας συγκινήσει και να μας «ταξιδέψει» στο δικό της μουσικό κόσμο, ο οποίος συνδυάζει στοιχεία από την ουκρανική φολκλόρ παράδοση με μοντέρνους, ατμοσφαιρικούς ήχους.

Γνωρίζοντας τη Leléka: Το βιογραφικό της τραγουδίστριας της Ουκρανίας

Η Viktoriya Mykolayivna Leleka γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1990, με καταγωγή από το Donbass της Ουκρανίας. Είναι 36 ετών, ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @leleka_music

Έχει κάνει σπουδές στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Ι. Κ. Καρπένκο-Κάρι του Κιέβου και έχει πάρει το πτυχίο της στις παραστατικές τέχνες/υποκριτική

Επιπρόσθετα, η Leléka σπούδασε με τη Σελίν Ρούντολφ και απέκτησε δεύτερο πτυχίο στη τζαζ φωνητική, καθώς και μεταπτυχιακό στη σύνθεση από την Ανώτατη Σχολή Μουσικής Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, στη Δρέσδη της Γερμανίας

Το 2016, η καλλιτέχνιδα ίδρυσε το ουκρανο-γερμανικό φολκ-τζαζ μουσικό σχήμα Leléka (με τους Robert Wienröder, Thomas Kolarczyk και Jakob Hegner)

Το 2017 κέρδισε τον διαγωνισμό Creole – Global Music Contest, καθώς και το βραβείο European Young Jazz Talent Award στο Internationale Jazzwoche Burghausen το 2018. Το 2019 με το συγκρότημα η Leléka κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Young Munich Jazz Prize

Πρόκειται για μία πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα, η οποία έχει ήδη κερδίσει διεθνή αναγνώριση, έχοντας εμφανιστεί το 2025 και στη σκηνή του Glastonbury

Την τελευταία δεκαετία έχει κυκλοφορήσει πέντε άλμπουμ και έχει δημιουργήσει μουσική για τη σειρά «Και Θα Υπάρχουν Άνθρωποι»

Καποια από τα άλμπουμ της είναι τα: Sontse u sertsi (2021) και Rizdvo (2023), Zhyva (2025), ενώ το 2024, η Leléka λάνσαρε το art-pop και ηλεκτρονικό μουσικό project Donbasgrl, κάνοντας το ντεμπούτο της με το single Zbroia, το οποίο είναι βασισμένο σε ένα ποίημα της Lesya Ukrainka

Η μουσική της συνδυάζει στοιχεία από την ουκρανική φολκλόρ παράδοση, συνδυαστικά με ήχους από τζαζ, indie και ηλεκτρονική μουσική

Στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ridnym» («Δικός μου άνθρωπος»), με το οποίο και επικράτησε στον εθνικό τελικό Vidbir 2026, η Leléka επιθυμεί να επικοινωνήσει στο κοινό ένα ισχυρό μήνυμα ανθεκτικότητας και αγάπης για τις ρίζες, στοχεύοντας στις πρώτες θέσεις του μουσικού διαγωνισμού, ο οποίος θα λάβει χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας.

Ακούστε το τραγούδι της Ουκρανίας για τη φετινή Eurovision, το οποίο ερμηνεύει η Leléka:

Πρόκειται για μια συναισθηματική, New Age μπαλάντα, αφιερωμένη στους αγαπημένους ανθρώπους. Ο τίτλος σημαίνει «Δικός μου άνθρωπος» και το κομμάτι εξυμνεί τους στενούς δεσμούς αγάπης και υποστήριξης.

Τι λένε οι στίχοι του «Ridnym» («Δικός μου άνθρωπος»)

Το πράσινο σκουριάζει

Εμπιστέψου την αλλαγή

Όλα ξεθωριάζουν, όπως και να 'χει

Το κόκκινο γίνεται σκόνη

Κόψε απ' το κλαδί

Φύλλα στις φλόγες

Τίποτα δεν είναι ασφαλές

Θα ράψω, θα ράψω

Θα ράψω μια νέα μοίρα

Θα τη ράψω γι' αυτούς που αγαπώ

Για τους αγαπημένους μου

Όταν πάμε κόντρα στους φόβους μας

Και μετατρέπουμε όλες τις συμφορές μας σε χαρές

Ξέρω πως οι ρίζες ακόμα μεταφέρουν νερό

Όταν όλοι οι σπόροι που σπείραμε

Ανθίσουν και μας οδηγήσουν σπίτι

Θα δούμε τα δέντρα να ψηλώνουν κι άλλο

Θα ράψω μια νέα μοίρα

Γι' αυτούς που αγαπώ, τους αγαπημένους μου

Όταν πάμε κόντρα στους φόβους μας

Και μετατρέπουμε όλες τις συμφορές μας σε χαρές

Θα δούμε τα δέντρα να ψηλώνουν κι άλλο

Όταν πάμε κόντρα στους φόβους μας

Και μετατρέπουμε όλες τις συμφορές μας σε χαρές

Ξέρω πως οι ρίζες ακόμα μεταφέρουν νερό

Όταν όλοι οι σπόροι που σπείραμε

Ανθίσουν και μας οδηγήσουν σπίτι

Θα δούμε τα δέντρα να ψηλώνουν κι άλλο