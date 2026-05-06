BMW Group: Κατασκευάζει το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα

Το εργοστάσιο παραγωγής με την υψηλή τεχνολογία

BMW Group: Κατασκευάζει το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα στα δύο εκατομμύρια: Μια BMW i5 M60 xDrive σε απόχρωση Tansanit Blue από το εργοστάσιο του Dingolfing, αποτελεί το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που κατασκεύασε το BMW Group. Το επετειακό όχημα προορίζεται για πελάτη στην Ισπανία.

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing ως κέντρο παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Το εργοστάσιο του Dingolfing ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2021 με την BMW iX. Σήμερα, κατασκευάζει τη μεγαλύτερη γκάμα μοντέλων BEV στο δίκτυο του BMW Group και συγκεκριμένα τις BMW iX, BMW i5 sedan και touring, καθώς και την BMW i7. Από το 2021 έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 320.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στη μονάδα της Κάτω Βαυαρίας. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα έξι από τα συνολικά δύο εκατομμύρια BEV του BMW Group προέρχεται από το Dingolfing. Το 2025, περισσότερο από το ένα τέταρτο των οχημάτων που κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

Σαφής στρατηγική με μέγιστη ευελιξία.

Στο πλαίσιο του BMW iFACTORY, το BMW Group συνεχίζει να ακολουθεί μια τεχνολογικά ανοιχτή προσέγγιση στα εργοστάσιά του: οχήματα με διαφορετικά συστήματα κίνησης κατασκευάζονται με ευελιξία στην ίδια γραμμή παραγωγής. Εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής σε κάθε γερμανικό εργοστάσιο του BMW Group – η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον γίνει η νέα κανονικότητα σε ολόκληρο το δίκτυο παραγωγής της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, το BMW Group συμβάλλει ουσιαστικά ώστε η Γερμανία να αποτελεί σήμερα τον δεύτερο μεγαλύτερο κόμβο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο.

