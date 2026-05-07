Δεν έχουν τέλος οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον πατέρα του κολλητού του, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν πως μάρτυρας της εκτέλεσης του νεαρού ήταν η σύντροφός του, με τον πιο αδιανόητο τρόπο. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του 20χρονου με την οικογένεια να κάνει έκκληση για ηρεμία και σεβασμό στη μνήμη του παιδιού της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», τη στιγμή που ο Νικήτας δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση έκανε βιντεοκλήση μέσω Viber με τη σύντροφό του που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της κεντρικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η κοπέλα είδε σε ζωντανή μετάδοση τα τελευταία λεπτά της ζωής του συντρόφου της, χωρίς να μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα για να τον σώσει.

Μέσα από την οθόνη του κινητού της είδε τον 54χρονο να εμβολίζει το αυτοκίνητο του Νικήτα και στη συνέχεια να αδειάζει πάνω του το πιστόλι που είχε μαζί του, πυροβολώντας τον πισώπλατα έξι φορές, την ώρα που εκείνος έτρεχε να γλιτώσει από το δολοφονικό του μένος.

Η κοπέλα σε κατάσταση σοκ ήταν αυτή που φέρεται να ειδοποίησε την αδελφή του 20χρονου, αλλά και τις αρχές, περιγράφοντας όσα σοκαριστικά είναι δει με τα ίδια της τα μάτια.

Τραγική ειρωνεία… Ο δολοφόνος έκοψε το νήμα της ζωής του νεαρού άνδρα ανήμερα των γενεθλίων του, ημέρα που θα έπρεπε να γιορτάζει τη ζωή με την οικογένειά του, αλλά πλέον σκεπάστηκε μόνιμα από ένα πέπλο πένθους, πόνου και ανείπωτης θλίψης.

Κρήτη: Το βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή που έχει καταγράψει καρέ καρέ το στυγερό έγκλημα.

Σε αυτό φαίνεται ο 54χρονος να εμβολίζει με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο του 20χρονου κι όταν εκείνος αρχίζει να τρέχει για να σωθεί να τον πυροβολεί έξι φορές με το πιστόλι colt που είχε πάνω του.

Φαίνεται μάλιστα στο συγκεκριμένο βίντεο, αφού έχει σκοτώσει τον φίλο του γιου του, να τον κλωτσά με μανία και μίσος και χωρίς ίχνος σεβασμού για το νέο αυτό παιδί που εκείνη την ώρα ξεψυχούσε.

«Ήταν χαρακτηριστική η κίνηση που συνέχιζε να πατάει την σκανδάλη και το όπλο δεν είχε πλέον σφαίρες για να ρίξει. Μετά και αφού ο νεαρός βρισκόταν στο οδόστρωμα τραυματισμένος, το άτομο αυτό πήγε από πάνω του και του κατάφερε δύο κλωτσιές στον κορμό απ’ όσο θυμάμαι. Φάνηκαν στα μάτια μου ως χτυπήματα απαξίωσης, σύμφωνα με την όλη στάση και βλέμμα που είχε ο δράστης. Αφού έγιναν αυτά ο άνθρωπος τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του αλλά δεν πρόλαβα να δω παραπάνω καθώς η κοπέλα που είχα στο αυτοκίνητο βρισκόταν σε σοκ και προσπαθούσα να την ηρεμήσω», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο cretalive.gr.

Κρήτη: «Παιδί μου δε σε έσωσα»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στο σπίτι του Νικήτα, όταν έφτασε εκεί η σορός του. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12:00 στο Χώνος Μυλοποτάμου.

Ο 20χρονος επέστρεψε στο πατρικό του για τελευταία φορά, ντυμένος γαμπρός, κάνοντας τους πάντες να «λυγίσουν» από τη θλίψη.

«Παιδί μου δε σε γλίτωσα», φώναζε σπαρακτικά ο πατέρας του, ενώ φίλοι και συγγενείς βρίσκονταν δίπλα στη μητέρα του και τα αδέλφια του που υποβασταζόμενα τον περίμεναν για να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

«Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να μετακομίσω στο καινούριο μου σπίτι. Δεν το ξεχνάω. Σ’ αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη», έγραψε σε ανάρτησή του η αδελφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία τρία χρόνια η οικογένεια ζούσε υπό καθεστώς φόβου για το μέλλον του Νικήτα, μετά από τις συνεχείς απειλές κι επιθέσεις του 54χρονου.

Μάλιστα επανειλημμένα είχαν παρακαλέσει τον 20χρονο να φύγει από την Κρήτη για να γλιτώσει, όμως εκείνος δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι του και την οικογένειά του.

Κρήτη: Προαναγγελθέν το έγκλημα στην Αμμουδάρα

Η οικογένεια του 20χρονου και η δικηγόρος της μιλούν για ένα προαναγγελθέν έγκλημα, για το οποίο οι αρχές δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν.

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023 όταν ο 17χρονος γιος του δράστη και κολλητός φίλος του θύματος σκοτώθηκε σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος.

Από τότε ο 54χρονος και η σύζυγός του θεωρούσαν υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου τους τον φίλο του που γλίτωσε και ξεκίνησαν οι απειλές για εκδίκηση.

«Μου είχε κάνει μήνυση για ψευδή κατηγορία. Όταν έκανε την επίθεση να τον σκοτώσει κάτω από το σπίτι μας, μου έκανε μήνυση ότι τον κατήγγειλα, λέει, και δεν ήταν αυτός. Προφανώς και τον είδα. Τετ-α-τετ ήρθαμε πριν βγάλει το όπλο να πυροβολήσει. Μπροστά ήμουνα και έπεσε ο αδερφός μου πάνω μου», είπε η αδελφή του Νικήτα, περιγράφοντας την επίθεση που είχε δεχθεί ο νεαρός τα Χριστούγεννα του 2024.

«Όταν είχε ρίξει τον αδερφό μου κάτω, όταν έκανε την επίθεση στο σπίτι μας, όταν βγήκα έξω, γιατί εγώ βγήκα και κυνήγησα τον αδερφό μου και τον σταμάτησα, που τον είχε κάτω και τον έδερνε και έτρεξε αυτός να φύγει, εγώ αυτόν πήρα κυνήγι. Απλά σταμάτησε απέναντί μου και με κοιτούσε και τον κοιτούσα και μετά έβγαλε το όπλο και έπεσε ο αδερφός μου πάνω μου. Το όπλο το έβγαλε από το τσαντάκι που φορούσε στη μέση του», είπε η αδελφή του 20χρονου και συνέχισε:

«Το ξύλο το βρήκε στο χωράφι μας. Δεν ξέρουμε αν ήταν ξύλο, μας είπαν ότι ήταν σίδερο. Δεν μας τα λέγαν όλα οι γονείς μας, γιατί εγώ δεν μένω εκεί. Δεν μένω εκεί, δεν ξέρω από πότε απειλούσε. Δεν μας τα λέγαν οι γονείς μας».

Πριν από δύο μήνες μάλιστα ο Νικήτας είχε βρεθεί πάλι τετ α τετ με τον δράστη και είχε εξελιχθεί πάλι ένα περιστατικό που θυμίζει πολύ τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στις 4 Μαρτίου, περίπου στις 18:40 το απόγευμα, ο 20χρονος, που εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ σε κεντρικό σημείο της Αμμουδάρας έβγαζε έξω τα σκουπίδια του μαγαζιού. Τότε είδε τον 54χρονο να σταματά με το αυτοκίνητό του στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο Νικήτας, βλέποντάς τον, τρομοκρατήθηκε και άρχισε να τρέχει προς παρακείμενο δρόμο φωνάζοντας με όλη του τη δύναμη «βοήθεια, βοήθεια». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια γυναίκα τον άκουσε και άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και τον έβαλε μέσα για να τον προστατέψει.

Τότε η οικογένεια του 20χρονου είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του 54χρονου για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, να μην πλησιάζει τον νεαρό.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οπλοχρησία. Δίωξη ασκήθηκε και εναντίον της συζύγου του, η οποία ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο, για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.