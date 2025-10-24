Βάνα Μπάρμπα: «Έπαθα εγκεφαλικό όταν με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός μιλώντας στο Breakfast@Star

Με άκρως εξομολογητική διάθεση η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο Breakfast@Star και τη Μαίρη Αργυριάδου. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας της και τους φίλους που μέτρησε κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης διαδρομής. 

Συνεχώς... γίνονται πράγματα στη ζωή της Βάνας Μπάρμπα

Συνεχώς... γίνονται πράγματα στη ζωή της Βάνας Μπάρμπα

Αρχικά, η Βάνα Μπάρμπα είπε: «Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, τώρα είμαι καλά. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός που δεν περίμενα ότι οι δικοί μου άνθρωποι θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν ζημιά τόσο μεγάλη. Όλη αυτή η στεναχώρια μου, ανέβασα 18 πίεση κι εκεί με χτύπησε… Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό. Άμα ήταν αιμορραγικό δε θα μπορούσα να ξαναμιλήσω».  

Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Κουράστηκα να βλέπω αυτή τη δήθεν ζωή»

Και πρόσθεσε: «Φοβήθηκα πολύ. Μπορώ να πω ότι εκεί μέτρησα και τους φίλους μου. Είδα ανθρώπους που εγώ έδινα τη ζωή μου γι’ αυτούς, δηλαδή έτρεχα βοηθούσα και δεν ήρθαν καν να με δουν. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου τον κ. Ηλιόπουλο». 

Οι απόψεις της Βάνας Μπάρμπα κατά καιρούς έχουν συζητηθεί πολύ!

Οι απόψεις της Βάνας Μπάρμπα κατά καιρούς έχουν συζητηθεί πολύ!

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Βάνα Μπάρμπα είπε για την επιλογή της να μείνει στην απομόνωση. «Είχα μείνει σε πλήρη απομόνωση τρεις μήνες. Το έκανε η ζωή μόνη της. Δεν έβγαινα, δεν έβλεπα φίλους, κόσμο. Θέλω να ξαναβγώ στο θέατρο». 

Βάνα Μπάρμπα: Στο Ηρώδειο μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό: «Δεν μπορώ να μιλήσω»

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο, στα 59 της χρόνια, η Βάνα Μπάρμπα υπέστη εγκεφαλικό. «Ξύπνησα και δεν μπορούσα να μιλήσω», είχε δηλώσει τότε.

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
