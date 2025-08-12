Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Κουράστηκα να βλέπω αυτή τη δήθεν ζωή»

Την απογοήτευση, αλλά και την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η Βάνα Μπάρμπα για την κατάσταση στην Παλαιστίνη και την αδιαφορία που βλέπει γύρω της.

Η ηθοποιός χωρίς να μασά τα λόγια της μίλησε δίχως περιστροφές για όσους επιλέγουν να ζουν στην πολυτέλεια και να δείχνουν μέσα από τα social media μια «λαμπερή» ζωή, ενώ παράλληλα αγνοούν τις τραγικές εξελίξεις.

«Είμαι ακόμα Αθήνα και χθες βρέθηκα σε μια πολύ όμορφη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα παιδιά της Παλαιστίνης, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν αφορά πολλούς. Τώρα είναι καλοκαίρι, διακοπές, σκάφη, σαμπάνιες… Πόσο να αντέξουμε να ζούμε μόνο για το φαίνεσθαι και τα likes; Δεν απαξιώνω ούτε τον εαυτό μου, απλώς αναρωτιέμαι πώς φτάσαμε εδώ», ακούγεται να λέει σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

«Ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να με κρίνουν, αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι προσωπικό. Απλά κουράστηκα να βλέπω αυτή τη ζωή που δεν έχει ουσία, χωρίς ανθρωπιά. Τι κρίμα», πρόσθεσε τονίζοντας πως στεναχωριέται πάρα πολύ για την έλλειψη αλληλεγγύης.

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας

Στα τέλη Μαϊου η Βάνα Μπάρμπα είχε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η ηθοποιός κατάφερε να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση και όταν επέστρεψε στο σπίτι της ευχαρίστησε όλους εκείνους που της ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση.

«Αγαπητοί φίλοι ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμπαράσταση που μου δείξατε όλες αυτές τις ημέρες. Θα ήθελα να πω ότι όταν οι άνθρωποι περνάνε δύσκολες στιγμές αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η πίστη μέσα μας, η ελπίδα, και η αγάπη που μπορούν να μας δώσουν οι άνθρωποι, είτε είναι οι δικοί μας φίλοι είτε είναι απλά γνωστοί.

Εγώ με συγκίνηση, με στήριξη, ότι κάθε μέρα στο νοσοκομείο στη νευρολογική κλινική που νοσηλεύτηκα και θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, σε όλους που πραγματικά κάνουν τόσο μεγάλη ανθρώπινη δουλειά. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων και στον κόσμο που ερχόταν και ρωτούσε, άφηνε ένα λουλούδι, πραγματικα είμαι τόσο συγκινημένη γιατί η σχέση μας είναι βαθιά, και όσα λάθη και αν κάνω νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση που έχει χτιστεί εδώ και χρόνια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και την δικηγόρο μου που με βοήθησε πάρα πολύ με την περιπέτεια που είχα με κάτι πολύ προσωπικό και είναι πάντα κοντά μου. θα ήθελα επίσης να πω ότι τον χειμώνα τον Οκτώβριο θα είμαι στο Ίδρυμα Κακογιάννη, ετοιμάζουμε μια πολύ ωραία παράσταση που αφορά τις γυναίκες της τρίτης ηλικίας που στην ουσία πια στην πατρίδα μας είναι αόρατες. Έτσι θα μπορώ να σας δω από κοντά, να τα λέμε και να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και μια πολύ ωραία παρέα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, είμαι ευγνώμων».