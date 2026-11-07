Η Ζέτα Δούκα μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή Ζω Καλά κι αναφέρθηκε σε τρία προσωπικά ζητήματα που, όπως προκύπτει από όσα είπε, έχουν επηρεάσει ουσιαστικά την καθημερινότητα και την οπτική της: την εμμηνόπαυση, τη σχέση της με τη διατροφή και την εμπειρία της με την ανορεξία στην εφηβεία, αλλά και τη στάση που κρατά πλέον απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, η ηθοποιός περιέγραψε πώς έχει προσαρμόσει τις συνήθειές της σε αυτή τη φάση της ζωής της και τι έχει αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεται τον εαυτό της.

Τι είπε για την εμμηνόπαυση

Η Ζέτα Δούκα στάθηκε αρχικά στις αλλαγές που φέρνει η εμμηνόπαυση στο σώμα και στις ανάγκες του οργανισμού. Όπως εξήγησε, αντιμετωπίζει αυτή τη φάση ως μια φυσιολογική εξέλιξη, που όμως χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα και προσοχή στη διατροφή.

«Έχω μπει στην εμμηνόπαυση. Εκεί χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή. Είναι μια φυσιολογική φάση στη ζωή της γυναίκας, που όμως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, το σώμα αλλάζει, χρειαζόμαστε περισσότερη πρωτεΐνη αλλά θέλει κι άλλα πράγματα. Δε συμβουλεύομαι διατροφολόγο, αλλά έχω έναν πάρα πολύ καλό γυναικολόγο που με συμβουλεύει σε σχέση με το τι πρέπει να κάνω…».

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, η ηθοποιός έδωσε έμφαση στο ότι η προσαρμογή δεν αφορά μόνο τη διατροφή, αλλά συνολικά την παρακολούθηση των αλλαγών που περνά το σώμα στη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.

Η στάση ζωής που περιγράφει μεγαλώνοντας

Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταβληθεί η σχέση της με τον εαυτό της όσο περνούν τα χρόνια. Όπως είπε, αναγνωρίζει πιο καθαρά τι την εκφράζει και τι όχι, ενώ επιλέγει να μιλά ανοιχτά όταν κάτι την ενοχλεί.

«Μια αλλαγή που έχω κάνει για να ζω καλά, είναι πως όσο μεγαλώνω έρχομαι σε μεγαλύτερη επαφή με τον εαυτό μου. Είμαι πιο αληθινή με εμένα και τους γύρω μου. Κάτι που δε μου αρέσει, το καταθέτω, το αλλάζω αν μπορώ, φεύγω από καταστάσεις που δε μου αρμόζουν».

Η τοποθέτησή της συνδέθηκε με μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, όπως η ίδια την περιέγραψε μέσα από τη φράση ότι απομακρύνεται από ό,τι δεν την αντιπροσωπεύει.

Ανορεξία και διατροφικές διαταραχές από τα 15 έως τα 18

Ξεχωριστό μέρος της συζήτησης αφορούσε τη δύσκολη περίοδο της εφηβείας της, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Η Ζέτα Δούκα ανέφερε ότι εκείνα τα χρόνια συνέχιζε να γυμνάζεται, καθώς ήταν χορεύτρια, ωστόσο η σωματική και ψυχική επιβάρυνση ήταν έντονη.

«Γυμναζόμουν και την περίοδο των διατροφικών μου διαταραχών. Ήμουν χορεύτρια. Είχα λεπτύνει βέβαια πάρα πολύ, τον καιρό που είχα ανορεξία από τα 15 μέχρι τα 18 μου περίπου… Μετά βίας προσπαθούσα να ανταποκριθώ στις καθημερινές μου ανάγκες… Όταν βγήκα από αυτή τη διαδικασία, δεν έκανα ποτέ ακραίες δίαιτες… Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι ψυχικές αρρώστιες, δεν είναι απλώς μια διαταραχή στη διατροφή…», είπε.

Με αυτή την αναφορά, η ηθοποιός έδωσε σαφές στίγμα για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τις διατροφικές διαταραχές, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ψυχικές ασθένειες και όχι για ένα απλό ζήτημα διατροφικής συμπεριφοράς.