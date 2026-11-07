ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι αλλαγές μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Ο Στίβεν Μίλερ νέος ισχυρός άνδρας του Λευκού Οίκου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σούζι Γουάιλς παραδίδει τη θέση της, με τον Στίβεν Μίλερ να αναλαμβάνει το προεδρικό επιτελείο του Τραμπ.
  • Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, έχει δεσμευτεί για την επιτυχία του προεδρικού γραφείου.
  • Ο Τραμπ επισημαίνει την ικανότητα του Μίλερ ως πολιτικό και μάνατζερ.
  • Η Ουάσιγκτον συνεχίζει τη στρατιωτική πίεση στη Μέση Ανατολή, ενώ διατηρεί ανοιχτό το δρόμο της διπλωματίας.
  • Δικαστής σταματά τις εργασίες για την Αψίδα του Θριάμβου στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας εμπόδια στον Τραμπ.

Η Σούζι Γουάιλς, που οργάνωσε την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, παραδίδει τη θέση της. Ο άνθρωπος που θα έχει πλέον τον πρώτο λόγο στο προεδρικό επιτελείο είναι ο 41χρονος Στίβεν Μίλερ.Είναι η πρώτη αλλαγή στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία.  

Eμφύλιος στο στρατόπεδο Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Ο νέος προσωπάρχης είναι ένας από τους πιο στενούς και έμπιστους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Ο νέος ισχυρός άνδρας του Λευκού Οίκου έχει δώσει μάλιστα δημόσια όρκο απόλυτης πίστης στον Αμερικανό πρόεδρο.  

«'Ηθελα να κάνω μια αλλαγή. Μερικές φορές στη ζωή πρέπει να κάνεις μια κίνηση» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Στίβεν Μίλερ ο νέος ισχυρός άνδρας του Λευκού Οίκου   

«Σας ορκίζομαι και σας δεσμεύομαι, κύριε Πρόεδρε, για την απόλυτη πίστη μου, την ακλόνητη δέσμευσή μου και την ολοκληρωτική αφοσίωσή μου στη δική σας επιτυχία και στην επιτυχία αυτής της χώρας» τόνισε από την πλευρά του ο Στίβεν Μίλερ.

Ο Στίβεν Μίλερ είναι δίπλα στον Τραμπ εδώ και δέκα χρόνια. Έχει σχεδιάσει πολλά από τα μέτρα κατά της παράτυπης μετανάστευσης. Τώρα θα συντονίζει υπουργούς και συμβούλους. Και θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πρόεδρο.

«Ο Στίβεν είναι μαζί μου από την αρχή. Καταλαβαίνει. Είναι πολύ καλός πολιτικά. Και είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετικός μάνατζερ» ανέφερε ο Τραμπ. 

Διαπραγματεύσεις Τραμπ με το Ιράν – Στο τραπέζι τα όπλα 

Στη Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον κρατά ανοιχτό τον δρόμο της διπλωματίας. Αλλά δεν σταματά τη στρατιωτική πίεση. Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία στην περιοχή.

 «Δεν μπορεί να είναι πόλεμος όταν επί πέντε μήνες κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν σκοτώθηκε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι πόλεμος» δήλωσε ο Τραμπ. 

Και ενώ οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να πάρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, νέο εμπόδιο για τον Τραμπ. Δικαστής βάζει φρένο στη γιγάντια Αψίδα του Θριάμβου που σχεδιάζει στην Ουάσιγκτον. Ένα μνημείο 76 μέτρων, ψηλότερο από εκείνο του Παρισιού. Οι εργασίες παγώνουν για 14 ημέρες. Η εκλογική ήττα αλλάζει τις ισορροπίες και τα εμπόδια πληθαίνουν
 

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